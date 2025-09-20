مدیرعامل آبفای کشور گفت: دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع رفع تنش آبی دارد و با مدیریت منابع تلاش بر این است مردم با کمبود آب مواجه نشوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم امینی روز شنبه در جریان بازدید از پروژه خط انتقال آب سد قوش‌قیه (سد لیلان چای) به شهر‌های ملکان، لیلان و روستا‌های مسیر با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در منطقه اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های جدی ما موضوع آب زرینه‌رود است که کاهش آب سد، مصارف شهر‌های مسیر را تحت تأثیر قرار داده و باید با اجرای پروژه‌های آبرسانی پایدار، این مشکلات برطرف شود.

وی با تأکید بر اینکه پروژه‌های آبرسانی نباید به هیچ عنوان متوقف شوند، گفت: این پروژه با هدف انتقال پایدار آب آشامیدنی از سد قوش‌قیه (سد لیلان) به مناطق تحت پوشش اجرا می‌شود و به عنوان یکی از طرح‌های مهم زیرساختی استان در دستور کار قرار دارد.

ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه گفت: با بهره‌برداری از این طرح، مشکل آبرسانی به شهر‌ها و روستا‌های مسیر از جمله غرب ملکان و بخشی از مناطق تحت پوشش لیلان برطرف خواهد شد.

وی افزود: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از اولویت‌های مدیریت استان برای پیشرفت سریع این پروژه است و در این راستا تعامل بسیار خوبی وجود دارد.

هدف از احداث سد مخزنی «لیلان چای»، توسعه بهره‌برداری از منابع آب و خاک و ارائه طرح توسعه و بهبود کشاورزی منطقه می‌باشد؛ این سد مخزنی از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع ۶۳ متر از بستر رودخانه و حجم کل مخزن حدود ۴۱ میلیون مترمکعب سالانه، قادر به تنظیم ۳۰ میلیون مترمکعب آب جهت انتقال به چهار هزار هکتار اراضی توسعه دشت لیلان و نیز تأمین نیاز آبی اراضی حقابه‌بر به وسعت حدود سه هزار و ۲۰۰ هکتار می‌باشد.

