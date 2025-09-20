باشگاه خبرنگاران جوان- روند بازگشت پناهجویان افغان از مرز چمن پس از انفجار پنجشنبه گذشته از سرگرفته شد.
این انفجار در نزدیکی یک ایستگاه تاکسی در منطقه «حاجی باول اکا» نزدیک مرز چمن-اسپین بولدک، رخ داده بود.
امتیاز بلوچ، معاون کمیسر چمن، اظهار داشت که انفجار در نزدیکی مغازههای موقت در نزدیکی ایستگاه تاکسی رخ داد و تحقیقات اولیه نشان میدهد مواد منفجره در خارج از مغازهها کار گذاشته شده بود.
شاهدان عینی از صحنه انفجار گزارش داده بودند که شدت انفجار اجساد را متلاشی و بخشهایی از بدن قربانیان را پراکنده کرده است.
مقامات امنیتی پس از حادثه، عبور پناهجویان را متوقف کرده و منطقه را پاکسازی کردند تا از امنیت خانوادهها اطمینان حاصل شود.
اداره امور داخلی بلوچستان اعلام کرد که تحقیقات درباره این حادثه در حال انجام است و عاملان انفجار به عدالت سپرده خواهند شد.
پاکستان از سال گذشته کارزاری برای بازگرداندن افغانهای بدون مدارک قانونی آغاز کرده است.
بر اساس سیاست جدید پاکستان، تنها کسانی که ویزا و کارت پناهندگی معتبر دارند میتوانند در پاکستان باقی بمانند. با این حال، گروههای حقوق بشری این سیاست را ناگهانی و سختگیرانه توصیف کرده و هشدار دادهاند که بسیاری از بازگشتکنندگان در افغانستان با مشکلات اقتصادی و دسترسی محدود به خدمات پایه روبهرو خواهند شد.
بازگشت پناهجویان افغان از مرزهای پاکستان، به ویژه مرزهای چمن و تورخم، از زمان اجرای کارزار بازگرداندن افغانهای بدون مدارک قانونی، دهها هزار نفر را شامل شده است. این سیاست با هدف مدیریت دقیق مرزها و اطمینان از اقامت قانونی در پاکستان انجام میشود.