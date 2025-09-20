باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام در دیدار با دکتر خواجهنژادیان، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس، و جمعی از کارشناسان این مجموعه، بر ضرورت توجه به عدالت در تخصیص بودجه و نقش تربیتی کانون در پرورش نسل آینده تأکید کرد.
او با اشاره به سابقه همکاری خود با کانون پرورش فکری در شهرستان جهرم، ضمن قدردانی از تلاشهای این مجموعه، گفت: دو محور مهم در سخنان دوستان مطرح شد؛ نخست، وضعیت معیشتی کارکنان کانون که باید در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد، و دوم، نقش تربیتی کانون در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب.
دژکام با انتقاد از ساختار ناعادلانه توزیع ثروت در کشور، اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کردهاند که درآمدهای ملی بهدرستی توزیع نمیشود. اگر برنامه هفتم توسعه راهحلی برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان کانون دارد، باید از نمایندگان مجلس مطالبهگری شود و اگر چنین راهحلی وجود ندارد، باید برای اصلاح آن اقدام کنیم.
امام جمعه شیراز با اشاره به اهمیت هماهنگی اهداف تربیتی کانون با ارزشهای انقلاب اسلامی، افزود: اگرچه این مجموعه پیش از انقلاب با اهداف خاصی شکل گرفته بود، اما امروز عملکرد آن در راستای تربیت نسل متعهد و انقلابی است و باید این موفقیتها بهدرستی اطلاعرسانی شود.
او با تأکید بر نقش سهگانه تربیت شامل فکر، شخصیت و رفتار، گفت: کانون پرورش فکری با روشهای خلاقانه، از جمله آموزش غیرمستقیم مفاهیم دینی مانند نماز، توانسته است تربیت رفتاری و شخصیتی کودکان را در کنار آموزش فکری دنبال کند.
آیتالله دژکام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به محدودیتهای طبیعی زندگی، خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشته باشیم دنیا بهشت شود، بلکه باید با پذیرش واقعیتها، رفتارهای انسانی را بهگونهای تنظیم کنیم که زندگی برای دیگران نیز قابل تحمل باشد. این نگاه، خود یک هدف تربیتی است.
او با تمجید از روحیه ایثار و انساندوستی مردم شیراز، افزود: در کمکرسانی به مردم غزه و لبنان، شیرازیها پیشتاز بودند و این فرهنگ باید از طریق نهادهایی مانند کانون پرورش فکری به نسلهای آینده منتقل شود.