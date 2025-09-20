حضور شفاف اتباع مجاز در بازار کار ایران محدودیتی نخواهد داشت

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمالک حسینی روز شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی مازندران که با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ساری برگزار شد گفت به همه استانداران کشور اعلام کردیم که اگر نیاز به نیروی کار خارجی به هر دلیلی از جمله این که نیرو کار ایرانی داوطلب نیست و یا به اندازه کافی وجود ندارد، مجوز به‌کارگیری اتباع با مصوبه شورای تامین صادر خواهد شد.

وی با ذکر این نکته که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارسازی و صدور مجوز کارگران اتباع را در کمترین زمان ممکن انجام می دهد، ادامه داد:‌ برنامه ملی حضور شفاف اتباع مجاز در بازار کار است.

حسینی با ذکر این نکته که کارفرمایان پیش از این که به سمت کارگران اتباع بروند ، درخواست نیروی کار را برای هر شغلی در سامانه شغل وزارتخانه بارگذاری کنند، اظهار داشت: اگر داوطلب ایرانی وجود نداشت به راحتی اجازه جذب اتباع مجاز را خواهیم داد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نیروی کار اتباع لزوما کشور خاصی مانند افغانستان نیست، نیروی کار مجاز خارجی بر اساس مهارت و نیاز هر واحد می تواند از هر کشوری باشد.

وی تاکید کرد که رویکرد دولت نخوابیدن و آسیب ندیدن کسب و کار در اثر نبود نیروی کار است، بنابراین تاکید می شود اگر داوطلب نیروی کار ایرانی برای بعضی از مشاغل نباشد و یا کم باشد، بکارگیری اتباع مجاز طبق مقررات محدودیتی نخواهد داشت.

