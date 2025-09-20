رئیس مرکز امداد سایبری فراجا نسبت به افزایش فعالیت مجرمان سایبری در آستانه مهرماه هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فراجا اظهار کرد: با نزدیک شدن به روز‌های پایانی تابستان و آغاز فصل بازگشایی مدارس شاهد تبلیغات فریبنده کلاهبرداران سایبری از شرایط ایجاد شده در جهت فریب کاربران فضای مجازی و کلاهبرداری از آنان با ترفند‌های مختلف هستیم.

این مقام انتظامی افزود: عمده ترفند مجرمان سایبری با توجه به شرایط پیش رو در کشور تبلیغات دروغین و فریبنده در صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی غیر بومی نظیر تبلیغات فروش لوازم و التحریر، کیف و البسه و حتی رزرو سرویس مدارس و دریافت مبالغ کالا و خدمات که از این طریق از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فراجا ضمن توصیه به هموطنان گرامی مبنی بر خرید و ثبت سفارش کالا و خدمات مورد نیاز صرفاً از سایت‌های فروشگاهی مجاز در کشور دارای نشان اعتماد کالا و خدمات و درگاه‌های بانکی مجاز، افزود: خرید و ثبت سفارش از فروشگاه‌های اینترنتی فعال در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی متأسفانه ریسک بالایی دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: فراجا ، فوریت های سایبری
خبرهای مرتبط
شهادت فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران
دستگیری ۲ کلاهبردار حرفه‌ای با ۹۰ میلیارد تومان کلاهبرداری
پیکر مطهر شهیدان فراجا با استقبال مردم زابل تشییع شد +فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آخرین اخبار
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آماده‌باش هلال‌احمر در ۶ استان همزمان با هشدار وقوع سیل
وقوع نادرترین رویداد گردوغبار در کشور
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) طلای مدیریت پروژه را تصاحب کرد
کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال
ظرف چند سال آینده کشور در حوزه محصولات پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد
راهکار مقابله با اضطراب فرزند در روز‌های نخست ورود به مدرسه + فیلم
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
جمع‌آوری داربست‌های پاساژ علاءالدین توسط شهردارى پس از ۳ سال
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
کلاهبرداری سایبری با ترفند فروش لوازم‌التحریر و سرویس مدارس
ایمنی و روان‌سازی ترافیک؛ اولویت‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
توصیه پلیس راهور به رانندگان سرویس‌های مدارس + فیلم
آمار مرگ و میر‌های عابران پیاده در تصادفات جاده‌ای + فیلم
اجرای طرح پلیس مهر برای استقبال از دانش‌آموزان
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۴
اعمال محدودیت زمانی تردد برای ناوگان باری در دو هفته نخست مهرماه
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس
تا پایان دولت چهاردهم محرومیت آموزشی در استان تهران برطرف می‌شود
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز تهران» ثبت شد
تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد؛ فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن
ورود تاکسی‌های برقی و اولین رام قطار ملی به ناوگان عمومی؛ هفته آینده
کشف ۷.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران؛ ساماندهی معتادان متجاهر
تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین تهران
پویش «سرباز وطنم» همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود