فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از کشف محل دپو ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده -  سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت: در پی دریافت خبر از منابع مخبرین مبنی بر اینکه در کارگاهی سطح حوزه استحفاظی اقدام به دپوی چوب قاچاق کرده، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران آگاهی پس از انجام تحقیقات نامحسوس در این زمینه و احراز صحت موضوع با هماهنگی قضایی و همراهی کارشناسان منابع طبیعی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق را به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جویبار با اشاره به تحویل چوب‌های قاچاق به اداره منابع طبیعی، گفت:یک متهم در این رابطه دستگیری و به مرجع قضایی معرفی شد.

