معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران از پوشش بیمه تأمین اجتماعی بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین فتح‌آبادی در تشریح جزئیات طرح توانمندسازی مددجویان از طریق پوشش بیمه‌ای، از واریز حق بیمه بیش از ۳ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه هدف از این اقدام، ایجاد پشتوانه‌ای مطمئن برای آینده مددجویان و خروج آنان از چرخه حمایت‌های مستقیم است، اظهار کرد: با این اقدام، این عزیزان به صورت رسمی تحت پوشش کامل بیمه قرار گرفته و می‌توانند از تمامی مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی، شامل مستمری بازنشستگی، غرامت فوت و ازکارافتادگی و نیز خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران در ادامه به اولویت‌بندی انجام‌شده اشاره کرد و افزود: در راستای تعامل سازنده با سازمان تأمین اجتماعی، بانوان سرپرست خانوار در بازه سنی ۴۴ تا ۴۹ سال در اولویت معرفی برای برخورداری از این مزایا و دریافت مستمری بازنشستگی قرار دارند.

فتح‌آبادی با بیان اینکه سرانه پرداخت حق بیمه برای هر مددجو ماهانه بالغ بر ۸۵۸ هزار تومان است، تصریح کرد: این رقم که از سوی کمیته امداد پرداخت می‌شود، در سه ماهه نخست اول سال جاری به مجموع ۱۲ میلیارد و ۴۷۲ میلیون تومان رسیده که به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران همچنین از تحقق یکی از اهداف اصلی این طرح در سه ماهه اول سال خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه ۸۴ نفر از مددجویان ما که تحت پوشش این طرح بودند، هم‌اکنون به شرایط بازنشستگی رسیده و مشغول دریافت مستمری ماهانه از سازمان تأمین اجتماعی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۴۱ نفر بود که این امر گامی بلند در مسیر توانمندسازی پایدار و عزتمندی آنان محسوب می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد