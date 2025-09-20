معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران از پوشش بیمه تأمین اجتماعی بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین فتح‌آبادی در تشریح جزئیات طرح توانمندسازی مددجویان از طریق پوشش بیمه‌ای، از واریز حق بیمه بیش از ۳ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه هدف از این اقدام، ایجاد پشتوانه‌ای مطمئن برای آینده مددجویان و خروج آنان از چرخه حمایت‌های مستقیم است، اظهار کرد: با این اقدام، این عزیزان به صورت رسمی تحت پوشش کامل بیمه قرار گرفته و می‌توانند از تمامی مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی، شامل مستمری بازنشستگی، غرامت فوت و ازکارافتادگی و نیز خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران در ادامه به اولویت‌بندی انجام‌شده اشاره کرد و افزود: در راستای تعامل سازنده با سازمان تأمین اجتماعی، بانوان سرپرست خانوار در بازه سنی ۴۴ تا ۴۹ سال در اولویت معرفی برای برخورداری از این مزایا و دریافت مستمری بازنشستگی قرار دارند.

فتح‌آبادی با بیان اینکه سرانه پرداخت حق بیمه برای هر مددجو ماهانه بالغ بر ۸۵۸ هزار تومان است، تصریح کرد: این رقم که از سوی کمیته امداد پرداخت می‌شود، در سه ماهه نخست اول سال جاری به مجموع ۱۲ میلیارد و ۴۷۲ میلیون تومان رسیده که به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران همچنین از تحقق یکی از اهداف اصلی این طرح در سه ماهه اول سال خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه ۸۴ نفر از مددجویان ما که تحت پوشش این طرح بودند، هم‌اکنون به شرایط بازنشستگی رسیده و مشغول دریافت مستمری ماهانه از سازمان تأمین اجتماعی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۴۱ نفر بود که این امر گامی بلند در مسیر توانمندسازی پایدار و عزتمندی آنان محسوب می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد

برچسب ها: کمیته امداد ، پوشش بیمه ای
خبرهای مرتبط
پوشش بیمه‌ای بیش از ۲۸۰ هزار نفر از فرهنگیان
نخستین دوره تعالی مدیران فرهنگی در خانه خلاق آینه
اجرای طرح توانمندسازی و آموزشی کادا برای ۱۲۰ نفر از دانش آموزان هرمزگانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آخرین اخبار
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آماده‌باش هلال‌احمر در ۶ استان همزمان با هشدار وقوع سیل
وقوع نادرترین رویداد گردوغبار در کشور
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) طلای مدیریت پروژه را تصاحب کرد
کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال
ظرف چند سال آینده کشور در حوزه محصولات پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد
راهکار مقابله با اضطراب فرزند در روز‌های نخست ورود به مدرسه + فیلم
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
جمع‌آوری داربست‌های پاساژ علاءالدین توسط شهردارى پس از ۳ سال
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
کلاهبرداری سایبری با ترفند فروش لوازم‌التحریر و سرویس مدارس
ایمنی و روان‌سازی ترافیک؛ اولویت‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
توصیه پلیس راهور به رانندگان سرویس‌های مدارس + فیلم
آمار مرگ و میر‌های عابران پیاده در تصادفات جاده‌ای + فیلم
اجرای طرح پلیس مهر برای استقبال از دانش‌آموزان
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۴
اعمال محدودیت زمانی تردد برای ناوگان باری در دو هفته نخست مهرماه
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس
تا پایان دولت چهاردهم محرومیت آموزشی در استان تهران برطرف می‌شود
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز تهران» ثبت شد
تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد؛ فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن
ورود تاکسی‌های برقی و اولین رام قطار ملی به ناوگان عمومی؛ هفته آینده
کشف ۷.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران؛ ساماندهی معتادان متجاهر
تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین تهران
پویش «سرباز وطنم» همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود