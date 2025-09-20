ماهواره‌ها یک تغییر مرموز را در نزدیکی مرز هسته-گوشته زمین شناسایی کرده‌اند که درک ما از درون زمین را تغییر می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- ماهواره‌هایی که آب و یخ روی زمین را اندازه‌گیری می‌کنند، سیگنال مرموزی را از اعماق سیاره شناسایی کرده‌اند. تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که یک تغییر نادر در سنگ‌های نزدیک مرز هسته-گوشته رخ داده است که منجر به تغییر در میدان گرانشی زمین شده است.

طبق گزارش مجله نیچر، این تغییر اخیراً زمانی مورد توجه قرار گرفت که محققان فرانسوی داده‌های بایگانی شده از ماهواره‌های GRACE را بررسی کردند. آنها دریافتند که وقتی آنها بر فراز یک رشته کوه عظیم یا جسم دیگری با گرانش قوی پرواز می‌کنند، فاصله بین آنها کمی تغییر می‌کند. از طریق این نوسانات، دانشمندان توانستند توزیع جرم روی زمین را بازسازی کنند.

در سال ۲۰۰۷، ماهواره‌ها سیگنال غیرمعمولی را بر فراز سواحل اقیانوس اطلس آفریقا شناسایی کردند که با سیگنال‌های معمول تولید شده توسط آب یا یخ روی سطح مطابقت نداشت. سپس دانشمندان شروع به جستجوی علت در اعماق درون زمین کردند.

به گفته محققان، این تغییرات ممکن است مربوط به ماده معدنی پروسکایت، یکی از اجزای اصلی سنگ‌های گوشته پایینی، باشد. تحت فشار بسیار زیاد، این سنگ‌ها می‌توانند ساختار خود را تغییر دهند، چگالی آنها افزایش یابد، حجم آنها کاهش یابد و فضای کمی کوچکتری را اشغال کنند. چنین تغییری می‌تواند باعث ایجاد اعوجاجی حدود ۱۰ سانتی‌متر در مرز بین گوشته و هسته شود. اگرچه این حرکت جزئی است، اما می‌تواند بر فرآیند‌های موجود در هسته بیرونی مایع تأثیر بگذارد، که ممکن است ناهنجاری‌های مغناطیسی ثبت شده در آنجا را نیز توضیح دهد.

محققان توضیح داده‌اند که برای اولین بار شواهد قانع‌کننده‌ای از وقوع چنین فرآیند‌هایی در گوشته به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد لایه‌های زمین بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد به هم پیوسته هستند. این فرآیند‌ها بسیاری از پدیده‌ها را از منشأ زلزله گرفته تا تشکیل میدان مغناطیسی که زمین را از طوفان‌های خورشیدی محافظت می‌کند، تعیین می‌کنند.

دانشمندان قصد دارند مطالعات خود را با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای مدرن ادامه دهند تا مشخص شود که آیا این پدیده‌ها واقعاً رخ می‌دهند یا خیر.


منبع: science.mail.ru

برچسب ها: گوشته زمین ، سیاره زمین ، گرانش زمین ، نیروی گرانش
خبرهای مرتبط
جهشی تاریخی در نجوم؛ کشف شواهدی از وجود سیاره‌ای شبیه به زمین
کشف اسراری جدید درباره مریخ
افزایش شتاب چرخش زمین و اثرات آن بر ساکنان سیاره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز سال‌تحصیلی دانشگاه‌ها از امروز/ نودانشجویان هفته سوم مهر به دانشگاه می‌روند
بازنگری در سهمیه‌های کنکور با هدف تحقق عدالت آموزشی
ثبت‌نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد تمدید شد
درمان کودکان کمتر از ۷ سال همچنان رایگان/ تاخیر بیمه‌ها در پرداخت طلب بیمارستان‌ها
تخصیص ۱۳۰ میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت آموزشی هنرستان‌های تهران
کاظمی: دانش آموزان در جنگ با محدودیت‌های زیادی به المپیاد‌ها اعزام شدند
ثبت ۲۴ هزار و ۴۰۰ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
ضرورت ایجاد‌ شبکه پایدار بین مسائل علوم اجتماعی و علوم اعصاب
بهره‌برداری از ۱۱۳ مدرسه جدید در تهران
نتایج جالب یک مطالعه: ChatGPT ابزاری کلیدی برای اطلاعات و راهنمایی جوانان و بزرگسالان
آخرین اخبار
خواص موثر نعنا برای افراد دیابتی + فیلم
تحریک هورمون جوانی با انار؛ نتایج امیدوارکننده برای سالمندان
نتایج جالب یک مطالعه: ChatGPT ابزاری کلیدی برای اطلاعات و راهنمایی جوانان و بزرگسالان
بهره‌برداری از ۱۱۳ مدرسه جدید در تهران
ضرورت ایجاد‌ شبکه پایدار بین مسائل علوم اجتماعی و علوم اعصاب
تخصیص ۱۳۰ میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت آموزشی هنرستان‌های تهران
بازنگری در سهمیه‌های کنکور با هدف تحقق عدالت آموزشی
درمان کودکان کمتر از ۷ سال همچنان رایگان/ تاخیر بیمه‌ها در پرداخت طلب بیمارستان‌ها
ثبت ۲۴ هزار و ۴۰۰ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
ثبت‌نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد تمدید شد
کاظمی: دانش آموزان در جنگ با محدودیت‌های زیادی به المپیاد‌ها اعزام شدند
آغاز سال‌تحصیلی دانشگاه‌ها از امروز/ نودانشجویان هفته سوم مهر به دانشگاه می‌روند
وقتی یک مسمومیت گوارشی ساده می‌تواند به تهدیدی علیه سلامتی انسان تبدیل شود
تکرر ادرار می‌تواند ناشی از کمبود منیزیم باشد
درمان خانگی بیماری شایع سینوزیت آلرژیک + فیلم
مطالبات انباشته تجهیزات پزشکی و کمبود نقدینگی شرکت‌های تولید کننده + فیلم
سریع‌ترین راهکار پایین آوردن نمره چشم + فیلم
نقش رژیم غذایی در درمان بیماری اختلال آلرژی و خودایمنی سلیاک