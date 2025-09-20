باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- ماهوارههایی که آب و یخ روی زمین را اندازهگیری میکنند، سیگنال مرموزی را از اعماق سیاره شناسایی کردهاند. تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که یک تغییر نادر در سنگهای نزدیک مرز هسته-گوشته رخ داده است که منجر به تغییر در میدان گرانشی زمین شده است.
طبق گزارش مجله نیچر، این تغییر اخیراً زمانی مورد توجه قرار گرفت که محققان فرانسوی دادههای بایگانی شده از ماهوارههای GRACE را بررسی کردند. آنها دریافتند که وقتی آنها بر فراز یک رشته کوه عظیم یا جسم دیگری با گرانش قوی پرواز میکنند، فاصله بین آنها کمی تغییر میکند. از طریق این نوسانات، دانشمندان توانستند توزیع جرم روی زمین را بازسازی کنند.
در سال ۲۰۰۷، ماهوارهها سیگنال غیرمعمولی را بر فراز سواحل اقیانوس اطلس آفریقا شناسایی کردند که با سیگنالهای معمول تولید شده توسط آب یا یخ روی سطح مطابقت نداشت. سپس دانشمندان شروع به جستجوی علت در اعماق درون زمین کردند.
به گفته محققان، این تغییرات ممکن است مربوط به ماده معدنی پروسکایت، یکی از اجزای اصلی سنگهای گوشته پایینی، باشد. تحت فشار بسیار زیاد، این سنگها میتوانند ساختار خود را تغییر دهند، چگالی آنها افزایش یابد، حجم آنها کاهش یابد و فضای کمی کوچکتری را اشغال کنند. چنین تغییری میتواند باعث ایجاد اعوجاجی حدود ۱۰ سانتیمتر در مرز بین گوشته و هسته شود. اگرچه این حرکت جزئی است، اما میتواند بر فرآیندهای موجود در هسته بیرونی مایع تأثیر بگذارد، که ممکن است ناهنجاریهای مغناطیسی ثبت شده در آنجا را نیز توضیح دهد.
محققان توضیح دادهاند که برای اولین بار شواهد قانعکنندهای از وقوع چنین فرآیندهایی در گوشته به دست آوردهاند که نشان میدهد لایههای زمین بیشتر از آنچه قبلاً تصور میشد به هم پیوسته هستند. این فرآیندها بسیاری از پدیدهها را از منشأ زلزله گرفته تا تشکیل میدان مغناطیسی که زمین را از طوفانهای خورشیدی محافظت میکند، تعیین میکنند.
دانشمندان قصد دارند مطالعات خود را با استفاده از دادههای ماهوارهای مدرن ادامه دهند تا مشخص شود که آیا این پدیدهها واقعاً رخ میدهند یا خیر.
منبع: science.mail.ru