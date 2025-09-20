باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان قم با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نظارتی و انتظامی بهمنظور هماهنگی و اتخاذ تصمیم های فوری برای کنترل قیمتها و تنظیم مطلوب بازار در اداره کل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این نشست با قدردانی از تلاش اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، ضروری است ظرفیتهای تعزیرات حکومتی و سایر دستگاهها برای خدمترسانی هر چه بهتر به مردم بهکار گرفته شود.
عباس شیرمحمدی بر عزم جدی استانداری در برقراری نظم در بازار و حمایت از قدرت خرید مردم تاکید کرد و افزود: هیچ اقدامی برای برخورد با عوامل اخلالگر در بازار فروگذار نخواهد شد و هماهنگی همه دستگاههای عضو کمیته در این زمینه ضروری است.
پایش مستمر بازار توسط تعزیرات
رضا حدادپور، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم و دبیر کمیته اقدام مشترک نیز در این جلسه گفت: این اداره کل بهصورت شبانهروزی و مستمر بازار را پایش میکند و با هرگونه تخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
مصوبات جلسه
در پایان جلسه مصوب شد گشتهای مشترک نظارتی افزایش یابد، با متخلفان بهصورت قاطع برخورد شود و توزیع کالاهای اساسی با همکاری اصناف و اتحادیهها روانتر صورت گیرد.
منبع: روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی قم