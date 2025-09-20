باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به اقدامات شهرداری منطقه ۱۱ برای ایمن‌سازی ساختمان علاءالدین گفت: ناایمن بودن ساختمان علاءالدین در طول سال‌های اخیر همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهرداری به منظور حفظ جان کسبه ساکن در پاساژ، مراجعه‌کنندگان به آن و شهروندان اطراف آن بوده است؛ از این رو اقدامات گسترده‌ای برای تامین امنیت آن انجام شده است. یکی از این اقدامات اصلاح نمای پاساژ بود که علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر آن، از زشتی چهره شهر و معبر بسیار مهم خیابان حافظ و جمهوری جلوگیری می‌کرد.

وی ضمن اشاره به نصب داربست برای اصلاح نمای بیرونی این ساختمان و خطراتی که شهروندان را تهدید می‌کرد، گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و استفاده از ابزار قانونی، مالک علاءالدین از چندین سال پیش داربست‌هایی را برای اصلاح نمای شمالی و شرقی پاساژ نصب کرد که پس از اجرای نما و علیرغم پیگیری‌های گسترده شهرداری این داربست‌ها جمع‌آوری نشد. با توجه به ارتفاع بسیار زیاد داربست‌ها و تردد بسیار زیاد عابرین و اتومبیل‌ها در این منطقه شلوغ، خطرات زیادی درخصوص ریزش ناگهانی داربست پیش‌بینی می‌شد.

شهردار منطقه ۱۱ از جمع‌آوری این داربست‌ها خبر داد و گفت: بالاخره پس از پیگیری‌های گسترده شهرداری منطقه ۱۱ و پس از گذشت حدود ۳ سال، این داربست‌ها به جهت تامین امنیت عمومی جمع‌آوری شد تا ضمن رفع خطر و برقراری ایمنی شهروندان، چهره این ساختمان، زیبایی بصری بیشتری پیدا کند. باید اشاره کنم که این اقدام حسب تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون تامین امنیت عمومی که در آن قانونگذار این وظیفه را برعهده شهرداری گذاشته است، انجام شد. جمع‌آوری این داربست‌ها طی ۲ شب و توسط ۲۱۰ نفر در ۲ شیفت کاری انجام شد و ۷ دستگاه کامیون، ۲ جرثقیل، ۱ باب کت و یک دستگاه بیل مکانیکی پیکوردار در اجرای آن حضور داشتند. در نهایت، داربست‌ها توسط ۱۲ خودروی پیکاپ و نیسان ۱۳۷ شهرداری منتقل شدند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، داربست‌های نمای بیرونی به صورت کامل جمع‌آوری شده است و سایر اقدامات برای ایمن‌سازی ساختمان پاساژ علاءالدین با هم افزایی دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.