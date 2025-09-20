قهرمانان مشغول کارند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062f\u0631 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0634\u0627\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u062d\u0633\u0646 \u0631\u0646\u06af\u0631\u0632 \u0634\u0627\u0646\u0633 \u06a9\u0633\u0628 \u0686\u0646\u062f \u0645\u062f\u0627\u0644 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u062b\u0644 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0634\u062f.\n