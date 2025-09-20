امیرالمومنین (ع) هیچگاه به دنبال جنگ نبودند.

محمد مهدی طباخیان، پژوهشگر تاریخ اسلام در برنامه تلویزیونی قسمتی از خطبه ۱۳۱ نهج‌البلاغه را که نشان می‌دهد امیرالمومنین (ع) به دنبال جنگ نبودند، بازخوانی کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: نهج البلاغه ، دین اسلام ، حضرت علی (ع)
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
یا امیرالمومنین یا علی (ع)
۱
۱
پاسخ دادن
