در آیینی با حضور استاندار فارس، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، ۵ کیلومتر از باند دوم محور جهرم – قیر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیینی با حضور دکتر امیری استاندار فارس، دکتر رضایی کوچی نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مهندس محمدمهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، ۵ کیلومتر از باند دوم محور جهرم – قیر افتتاح شد.

محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در این مراسم با بیان اینکه این پروژه با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است، گفت: طول کل محور جهرم – قیر در حوزه شهرستان جهرم۲۵ کیلومتر است که از این میزان تاکنون ۱۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و امروز نیز ۵ کیلومتر دیگر افتتاح شد.

او افزود: عملیات اجرایی مابقی این محور نیز پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آغاز شده و هم‌اکنون در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس تأکید کرد: محور جهرم – قیر یکی از مسیر‌های ارتباطی مهم در جنوب استان به شمار می‌رود و تکمیل باند دوم آن نقش بسزایی در ارتقای ایمنی، کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای، کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد ایفا خواهد کرد.

عبداللهی همچنین ضمن تشکر از استاندار فارس گفت: در دو سه ماه گذشته مبلغ پنج همت قرارداد در حوزه پروژه‌های راه‌سازی بسته شده است.

او در پایان از مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به دلیل حمایت، همدلی و مساعدت در تخصیص اعتبارات پروژه‌های استان تقدیر و تشکر کرد و خاطرنشان ساخت: این حمایت‌ها زمینه تسریع در اجرای پروژه‌ها، افزایش ایمنی و رفاه شهروندان و توسعه پایدار منطقه را فراهم می‌کند.

منبع: راه  شهرسازی فارس

برچسب ها: راه و شهرسازی فاس ، محور جهرم ، قیر
