باشگاه خبرنگاران جوان - انیمیشن‌های سینمایی «پت و مت»، «زرافه کوچک من»، «مهران»، «اژد‌ها سوار»، «دو دم»، «تیم ملی در قلب من ۲»، «آقای امیدوار»، «پی ۲۲»، «مدرسه ژوراسیک» و «شهردار مدرسه»؛ از شنبه ۲۹ شهریور ماه تا چهارشنبه ۲ مهر ماه از شبکه‌های کودک و امید و «منطقه پرواز ممنوع»، «پرواز ۱۷۵»، «دیده بان»، «لیلی با من است»، «جنگ نفتکش ها»، «تک تیرانداز» و «وصل نیکان»؛ از شنبه ۲۹ شهریور ماه تا جمعه ۴ مهر ماه از شبکه افق پخش می‌شوند.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «پت و مت» به کارگردانی «مارک بنس»، شنبه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن درباره پت و مت، دو آشنای قدیمی است که همیشه با انتخاب عجیب‌ترین راه حل‌ها، کار‌های عجیبی می‌کنند. آنها برای انجام کار‌های ساده دست به خرابکاری‌های جدید می‌زنند و ...



انیمیشن سینمایی «زرافه کوچک من» به کارگردانی «باربارا بریدرو»، یک شنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: دوست صمیمی پترسون کوچک، یک زرافۀ گردن‌دراز به نام راف است که از بچگی باهم بزرگ شده‌اند. خانوادۀ پپ در یک باغ‌وحش زندگی می‌کنند. در روز تولد فرزند این خانواده، زرافه‌ای هم در باغ‌وحش متولد می‌شود؛ به همین خاطر پترسون و راف با هم دوستی عمیقی دارند. حالا پسربچۀ کوچولو بزرگ شده و امسال باید به مدرسه برود؛ اما ...



فیلم سینمایی «مهران» به کارگردانی «رقیه توکلی»، دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پدر مهران در جبهه پزشک است و مهران که سه سال پیش مادرش را از دست داده با پدر بزرگش زندگی می‌کند. پدر خانواده‌ای از کرد‌های شهر مهران را که هم بر اثر جنگ آواره شده‌اند و هم پدر خانواده نیاز به جراحی دارد به منزل پدرش می‌فرستد تا آنجا مستقر شوند و پدر بزرگ به آنها کمک کند تا بیماری پدر خانواده برطرف شود. حضور این خانواده کمی جای خالی پدر و مادر را برای مهران پر می‌کند، اما عمه خانم به دنبال پیدا کردن همسری برای پدر مهران است. مهران تصمیم می‌گیرد که خودش برای خودش مادر مناسبی پیدا کند که ...

سجاد اسماعیلی، باسط رضایی، امیررضا وزیری، محمد مهدی میرحسینی، معصومه قاسمی‌پور، شیما میرعربشاهی و فاطمه مجیبیان در فیلم سینمایی «مهران» هنرنمایی کرده‌اند.



انیمیشن سینمایی «اژد‌ها سوار» به کارگردانی «تومر اشد»، سه شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی توماس سنگستر، فردی هایمور و فلیسیتی جونز خواهیم دید: اژدهایان، برای زنده ماندن از دست انسان‌ها، در جنگل، پنهانی زندگی می‌کنند. اژد‌های جوانی به نام آتش ده تصمیم دارد مثل اژد‌های واقعی، آزادانه زندگی کند. اژد‌های پیری به نام کبود ریش به او می‌گوید به پرتگاه آسمان، در رشته کوهی در دوردست برود. آتش ده به همراه دوستش حنایی به دنبال پرتگاه آسمان می‌روند و در مسیر با پسری به نام بن آشنا می‌شوند که خودش را به عنوان اژدهاسوار معرفی می‌کند. دشمن اژدهایان به نام تیغ فلزی، از حضور آتش ده باخبر شده و برای جنگ با او به دنبالش می‌رود. سرانجام جنگی میان تیغ فلزی و آتش ده رخ می‌دهد و ...



انیمیشن سینمایی «دو دم» به کارگردانی «ویکتور آزیف و واسیلی روونسکی»، چهارشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن از دوستی مکس، گربه‌ی آوازه خوان و باب، سگ آبی، در جنگل آغاز می‌شود. زاکا، زوک و زیک فضانوردان سیاره‌ای بیگانه هستند که به دنبال منبع انرژی چندمنظوره‌ای که سالیان پیش توسط اجدادشان در زمین پنهان شده بود، وارد سیاره‌ی زمین می‌شوند. ورود فضانوردان به زمین، دوستی تازه‌ای بین آنها رقم می‌زند. مکس، باب و باس در تلاش برای تعمیر بشقاب‌پرنده‌ی فضانوردان متوجه ربوده‌شدن آنها توسط دو شکارچی فضانورد در جنگل می‌شوند، آنها با هدف کسب شهرت و ثروت به‌دنبال موجودات فضایی در زمین در تلاش برای دزدیدن آنها هستند که این‌بار با تلاش دوستان جنگلی با شکست مواجه می‌شوند و فضانوردان با کمک دوستان خود نجات پیدا می‌کنند. در پی ورود این فضانوردان به زمین، فضانوردان دیگری که به سوزی‌ها معروف بودند، با هدف جمع‌آوری حیوانات از سیارات مختلف و پنهان‌کردن آنها در منطقه‌ی تاریک فضا، وارد زمین می‌شوند. آنها بعد از جمع‌آوری حیوانات و محبوس‌کردنشان در بشقاب‌پرنده، با نقشه‌ی مکس و دوستانش با شکست مواجه می‌شوند و ...





شبکه امید

فیلم سینمایی «تیم ملی در قلب من ۲» به کارگردانی «رودی سودجاروو»، شنبه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی امیر ماهیرا، مودی کوئسنادی، رندی خریسنا و مونیکا سایانگباتی خواهیم دید: بایو که رویای خود را برای تبدیل شدن به بازیکن تیم ملی نوجوانان اندونزی دنبال کرد، اکنون در آستانه ورود به چالش‌های جدیدی است. او به عنوان کاپیتان تیم ملی زیر ۱۵ سال اندونزی انتخاب شده است، اما این موقعیت با فشار‌های زیادی همراه است. پدربزرگش، عثمان، فوت کرده است، و بایو اکنون با مادرش، واهیونی زندگی می‌کند. اما مادرش نیز درگیر مسائل کاری شده است که باعث می‌شود توجه کمتری به بایو داشته باشد. بایو در خانه، حمایت چندانی از جانب خانواده دریافت نمی‌کند و مسئولیت سنگینی بر دوش اوست. در تیم ملی، بایو با چالش‌های جدیدی رو‌به‌رو می‌شود: فشار کاپیتانی: او باید تیمی متشکل از بازیکنان با پیشینه‌ها و مهارت‌های مختلف را رهبری کند، که این خود فشار روانی زیادی را بر او وارد می‌کند. مربی سابق تیم که بایو به او نزدیک بود، جای خود را به یک مربی سخت‌گیر و با تجربه جدید می‌دهد که رویکردی متفاوت دارد. بازیکنی جدید، بلندقدتر، خوش‌تیپ‌تر و با استعداد به نام رودی به تیم اضافه می‌شود که ناخواسته نورافکن‌ها را از بایو می‌گیرد و او را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد. این مسئله، باعث ایجاد حس رقابت و حتی حسادت در بایو می‌شود. در کنار فشار‌های ورزشی، نمرات تحصیلی بایو نیز افت کرده است، که این موضوع او را در معرض خطر تکرار سال تحصیلی قرار می‌دهد. او مجبور می‌شود ...



فیلم تلویزیونی «آقای امیدوار» به کارگردانی «مجید پایدار»، یک شنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره آقای امیدوار معلمی بی انگیزه و سر به هوا است که در مشکلات مالی غرق شده است و به علت رفتار‌های غیر متعهدانه اش در معرض خطر اخراج قرار گرفته است. شخصی به نام آقای شیرازی، اشتبا‌ها با آقای امیدوار تماس می‌گیرد و او را با هزینه تدریس قابل توجهی برای تدریس خصوصی به پسرش، پوریا، استخدام می‌کند. خانواده شیرازی، خانواده‌ای ثروتمند‌اند و خانه‌ای بزرگ دارند. آقای امیدوار که از دست شرخر‌ها فراری است، ادعا می‌کند که به علت شیوه تدریسش باید در خانه شیرازی‌ها بماند. آقای امیدوار شروع به آموزش به روش‌های تکراری و سنتی می‌کند، اما بعد از مدتی، مجبور می‌شود برای دریافت پولی که به آن نیاز دارد، روش‌های مختلف را امتحان کرده و ...

مجید پایدار، محمد حسین نعمتی و عرشیا گرامی در فیلم تلویزیونی «آقای امیدوار» بازی کرده‌اند.



فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره حادثه ناوچه جوشن در سال ۶۷ در ایران است. حادثه ناوچه جوشن در رابطه با درگیری نظامیان ایرانی و نظامیان آمریکایی در دریا است. بعد از این اتفاق سال‌ها بعد پسر شهید محمدی یکی از ناخدایانی که در این جنگ شهید شدند با دختر سرگرد هادی فرمانده بازنشسته تکاوران نیروی دریایی قرار ازدواج می‌گذارند در شب مراسم ازدواج، داماد با حقایقی رو‌به‌رو می‌شود و به مکانی می‌رود که پدرش ناخدا محمدی در آنجا شهید شده است و ...

امین حیایی، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، الهه حصاری و هادی ساعی در فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» هنرنمایی کرده‌اند.



فیلم سینمایی «مدرسه ژوراسیک» به کارگردانی «مارک اتکینز»، سه شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی گابریل بنت، آمبر پاتینو، اشتون پلیز؛ درباره تامی یک پسر نابغه است که در یک پروژه علمی در مدرسه اقدام به ساخت یک نمونه ژنتیکی از دایناسور‌ها می‌کند. همزمان با او پسر دیگری سعی می‌کند یک دایناسور رباتی بسازد که مورد توجه قرار می‌گیرد ولی او چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد تا این که پروژه او به ثمر می‌رسد و دایناسور را مانند حیوان خانگی در خانه نگه داری می‌کند و در این راه از کمک‌های خواهرش برای نگهداری و تغذیه حیوان با گیاهان استفاده می‌کند تا این که دولت به دنبال دستگیری پسر و اسیر کردن دایناسور می‌افتد. پسر با کمک همشاگردی‌ها و مادر یکی از بچه‌ها ...



فیلم تلویزیونی «شهردار مدرسه» به کارگردانی «محمدباقر خسروی»، چهارشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این فیلم مربوط به مدرسه راهنمایی است که هنگامی که از شهرداری طرحی به مدرسه ارائه می‌شود مبنی بر این که هر مدرسه باید یک شهردار داشته باشد تا امور و مسائل مدرسه را خود دانش آموزان انجام دهد.

سینا و بهروز نیز خود را کاندیدای شهرداری می‌کنند. اما در شروع فعالیت انتخاباتی بهروز به علت بیماری قلبی روانه بیمارستان می‌شود و باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. دوستان و همکلاسی‌های او که بسیار از این اتفاق ناراحت هستند برای دیدن او بار‌ها به شکل مخفیانه وارد بیمارستان می‌شوند و اطلاعات مربوط به مدرسه را به او می‌دهند که ...

ایرج صفوی، محسن بکتاش، صمد سعیدی، علی ترابی، حمید ملاعباسی و رضا صنعتی در فیلم تلویزیونی «شهردار مدرسه» بازی کرده‌اند.





پنجمین هفته «سینما افق» در شبکه افق

فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» به کارگردانی «امیر داسارگر»، شنبه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم ماجراجویانه، روایتگر داستان سه نوجوان است. محمدمهدی و دوستانش برای مسابقه پهپاد‌ها آماده می‌شوند. آنها با تلاش خود هواپیمایی بدون سرنشین ساخته‌اند که با کنترل از راه دور هدایت می‌شود. این مسابقه برای آنها بسیار مهم است و هر روز تمرین می‌کنند تا پیروز میدان باشند، اما در یکی از این تمرین‌ها، هواپیمای آنها به منطقه‌ای ناشناخته سقوط می‌کند. منطقه‌ای که عده‌ای با تفنگ‌های شکاری‌شان آن‌جا را قرق کرده‌اند و ادعا می‌کنند یوز‌های ایرانی در آن بخش رفت‌وآمد دارند. اما مشخص می‌شود این افراد در واقع جاسوس‌هایی هستند که قرار است به منطقه مهمی در میان جنگل دسترسی پیدا کنند. منطقه‌ای که ...

هادی حجازی فر، محمد فیلی، بهار نوحیان، متین پاکزاد، متین کرمانی و علیرضا اکبری در فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» بازی کرده‌اند.



فیلم سینمایی «پرواز ۱۷۵» به کارگردانی «محمدحسین حقیقت»، یک شنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

قصه فیلم «پرواز ۱۷۵» از آنجا آغاز می‌شود که کودکی جنوبی یک ماهی صید می‌کند. در داخل شکم این ماهی، انگشتری است که مشخص می‌شود به شهیدی مفقودالاثر تعلق دارد. در ادامه حوادثی رخ می‌دهد تا ...

جمشید هاشم‌پور، ثریا قاسمی، جعفر دهقان، رضا توکلی، مجید پتکی، اسماعیل خلج، اتابک نادری و افشین صالحی در فیلم سینمایی «پرواز ۱۷۵» هنرنمایی کرده‌اند.



فیلم سینمایی «دیده بان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: ارتباط خط کمین با نیرو‌های خودی توسط دشمن قطع شده و احتمال سقوط منطقه بسیار زیاد است. مقابله و مقاومت نیرو‌ها در مقابل دشمن نیازمند حضور دیده بان جهت هدایت آتش سنگین است. عارفی برای پیوستن به خط کمین و دیده بانی باید از مسیری عبور کند که زیر آتش شدید دشمن قرار دارد...

مهرداد سلیمانی، علیرضا حیدری، غلامرضا علی اکبری و اصغر پورهاجریان در فیلم سینمایی «دیده بان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «لیلی با من است» به کارگردانی «کمال تبریزی»، سه شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: صادق مشکینی فیلمبردار تلویزیون که خیلی از جبهه و جنگ می‌ترسد برای این که بتواند از صندوق قرض الحسنه صدا و سیما وام بگیرد تا خانه نیمه ساخته اش را تکمیل کند، باید برای فیلمبرداری فیلمی مستند از اسرای عراقی به منطقه جنگی برود. او برای اینکه پایش به جبهه و منطقه جنگی و خط مقدم نرسد حوادث جالبی رقم می‌زند ...

پرویز پرستویی، محمود عزیزی، شهره لرستانی، رحمان باقریان، مهدی فقیه، هدایت الله نوید و حسین معلومی در فیلم سینمایی «لیلی با من است» هنرنمایی کرده‌اند.



فیلم سینمایی «جنگ نفتکش ها» به کارگردانی «محمد بزرگ‌نیا»، چهارشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: زمان جنگ ایران و عراق است و دامنه جنگ به خلیج فارس نیز کشیده شده و کشتی‌های نفت‌کش ایرانی مورد حمله دشمن قرار می‌گیرند. در این میان یک ناخدای جوان تصمیم به عبور کشتی نفت‌کش از تنگه هرمز می‌گیرد و برای این کار از ناخدایی بازنشسته ولی پرتجربه کمک می‌خواهد. ناخدای پیر در ابتدا تمایلی برای انجام این کار ندارد، اما ...

مجید مظفری، مرحوم عزت‌الله انتظامی، جمشید جهان‌زاده، فیروز بهجت محمدی و ژاله علو در فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» ایفای نقش کرده‌اند.



فیلم سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی «علی غفاری»، پنج شنبه ۳ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی که در ژانر دفاع مقدس ساخته شده، آمده است: تک تیرانداز ایرانی کابوسی مرگبار برای افسران و فرماندهان ارتش بعث شده است. صدام شخصا برای سر او جایزه تعیین می‌کند. مزدروان و زبده‌ترین نیرو‌های ارتش بعث عازم ماموریت می‌شوند تا دستور رسمی صدام عملی شود...

کامبیز دیرباز، امیررضا دلاوری، علی‌رضا کمالی، عبدالرضا نصاری، حسین پوریده، اسماعیل خلج و حسین شریفی در فیلم سینمایی «تک تیرانداز» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «وصل نیکان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، جمعه ۴ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: در زمان جنگ تحمیلی و همزمان با موشک باران شهر‌های ایران، یک گروه از سپاه مسئول خنثی کردن موشک‌های عمل نکرده می‌شوند یکی از افراد این گروه همزمان نزدیک عروسی کردن و برپا کردن جشن مراسم خود می‌باشد. در این هنگام دوستان او به او اصرار می‌کنند که به فکر مراسم عروسی خود باشد و با گروه به خنثی سازان نیرو کم دارند امید به کمک ان‌ها می‌رود و در حین یکی از عملیات‌ها یک موشک خنثی نشده به روی او می‌افتد و به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل می‌شود و مراسم عروسی در بیمارستان انجام می‌شود ..

حسن عباسی، کبری فرخی و حبیب اله بهمنی در فیلم سینمایی «وصل نیکان» بازی کرده‌اند.

