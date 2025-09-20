شهروندخبرنگار ما فیلمی از طبیعت زیبای جنگل زیبای توسکستان شهرستان گرگان استان گلستان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگل توسکستان که از جاذبه‌های گردشگری شهرستان گرگان استان گلستان به شمار می‌رود، این جنگل خوش آب و هوا بیشتر با درختان توسکا، اورس و بلوط پوشیده شده و در تمام فضول سال زیبایی این جنگل مسافران بسیاری را به سوی خود جلب می‌کند و بهشتی رویایی را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد. جوش‌وخروش ابر‌های مواج در ارتفاعات این منطقه وخلق اقیانوسی از توده‌های مه یکی از کم‌نظیرترین چشم‌انداز‌های طبیعی ایران در جاده گرگان به شهرستان شاهرود استان گلستان به حساب می‌آید که برای هر بیننده‌ای شگفت‌آور است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی گوشه‌هایی از طبیعت زیبای این جنگل را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد اکبری - گلستان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، سوژه خبری ، اماکن زیبا
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار سمنان؛
گشت و گذاری به بوستان جنگلی پروفسور کردوانی در گرمسار + فیلم
شهروندخبرنگار قزوین؛
قابی خاطرانگیز از جاذبه های گردشگری توآباد
شهروندخبرنگار فارس؛
نگرانی گردشگران از گیرکردن قطعه سنگ بزرگ در آبشار مارگون + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه در صالح آباد؛ پاسداشت ایثار رزمندگان جنگ تحمیلی + عکس
آغاز بررداشت برنج از مزارع اردل + فیلم
گشت و گذاری به بوستان جنگلی پروفسور کردوانی در گرمسار + فیلم
برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان در اهر به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم
تاخیر در تحویل خودرو این بار به نیسان آبی رسید
آخرین اخبار
تاخیر در تحویل خودرو این بار به نیسان آبی رسید
برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان در اهر به مناسبت هفته دفاع مقدس + فیلم
گشت و گذاری به بوستان جنگلی پروفسور کردوانی در گرمسار + فیلم
آغاز بررداشت برنج از مزارع اردل + فیلم
تجلیل از حماسه‌آفرینان جنگ ۱۲ روزه در صالح آباد؛ پاسداشت ایثار رزمندگان جنگ تحمیلی + عکس
گزارش تصویری از برگزاری اجلاسیه ۶۳۱ شهید والامقام در طالقان