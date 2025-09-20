شهروندخبرنگار ما فیلمی از طبیعت زیبای جنگل زیبای توسکستان شهرستان گرگان استان گلستان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگل توسکستان که از جاذبه‌های گردشگری شهرستان گرگان استان گلستان به شمار می‌رود، این جنگل خوش آب و هوا بیشتر با درختان توسکا، اورس و بلوط پوشیده شده و در تمام فضول سال زیبایی این جنگل مسافران بسیاری را به سوی خود جلب می‌کند و بهشتی رویایی را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد. جوش‌وخروش ابر‌های مواج در ارتفاعات این منطقه وخلق اقیانوسی از توده‌های مه یکی از کم‌نظیرترین چشم‌انداز‌های طبیعی ایران در جاده گرگان به شهرستان شاهرود استان گلستان به حساب می‌آید که برای هر بیننده‌ای شگفت‌آور است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی گوشه‌هایی از طبیعت زیبای این جنگل را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد اکبری - گلستان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.