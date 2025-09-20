وزارت خارجه روسیه برنامه‌ها برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه روسیه، اقدامات برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران به دلیل ادعای نادیده گرفتن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند.

این وزارتخانه پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست قطعنامه‌ای برای لغو دائم تحریم‌های شتاب‌زده علیه ایران تصویب کند، اعلام کرد: «این اقدامات هیچ ارتباطی با دیپلماسی ندارد و صرفاً منجر به تشدید تنش‌ها در برنامه هسته‌ای ایران می‌شود.» این بدان معناست که در صورت عدم دستیابی به توافق تا ۲۸ سپتامبر، تحریم‌ها علیه ایران مجدداً اعمال خواهند شد.

مسکو به طور خاص امضاکنندگان اروپایی برجام - بریتانیا، آلمان و فرانسه - و همچنین کره جنوبی که در حال حاضر ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، به دلیل خودداری از رأی‌گیری علی رغم این که این کشور ارائه‌دهنده قطعنامه بود، به شدت مورد انتقاد قرار داد.

پیشتر، واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل پیش از رای گیری درباره قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی در خصوص تداوم لغو تحریم‌ها علیه ایران در سخنانی تاکید کرد: اقدام کشور‌های اروپایی برای فعال کردن تمهیدات محدود کننده بر اساس مکانیزم ماشه در حالی که خود آنها به تعهدات خود تحت برجام و قطعنامه عمل نکرده‌اند نشان دهنده سوء نیت و غیرقانونی است. ما اقدامی را که سه کشور اروپایی عضو شورای امنیت ارائه کردند، به رسمیت نمی‌شناسیم.

منبع: تاس

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
تو که نصف خاک همسایه را اشغال کردی اصلا تحریکی ایجاد نمیکنه !!!!
اون سربازهای بی گناه که میکشی جزء ادمیزاد نیستند !!!!

چقدر پررو است این روس بی عاطفه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
والا همه میدونن روسیه رفیق گرمابه اسی جون شما هنوزمممم حالیتون نیست که پوتین یهودی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
فقط بمب اتم فقط
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
خسته نشه!!
۲
۲
پاسخ دادن
