باشگاه خبرنگاران جوان - موج اعتراضات در مورد رفتار دوگانه فیفا و یوفا در مورد اسرائل و جنگ افروزی این رژیم همچنین نسل کشی در غزه بالاخره اروپاییها را بر آن داشت تا در مورد تعلیق فوتبال اسرائیل تشکیل جلسه بدهند.
اسپانیا در چند روز گذشته تهدید کرد که اگر اسرائیل در جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر شود شاید از این بازیها کناره گیری کند.
گفته میشود ۱۷ عضو از ۲۰ عضو یوفا که حق رای دارند موافق تعلیق اسرائیل از رقابتهای فوتبال هستند و روز سه شنبه در صورتی که جلسه برگزار شود رای به تعلیق رژیم صهیونیستی میدهند.
سایت themalteseherald نوشته است: تعلیق به معنای ممنوعیت اسرائیل از لیگهای مختلف از جمله لیگ اروپا، لیگ کنفرانس، لیگ قهرمانان و لیگهای زنان و فوتسال است.
اسرائیلیها مدعی هستند که قطریها پشت این قضیه هستند و این در حالی است که در بازی سور جام اروپا بین تیمهای پاری سن ژرمن و تاتنهام بنری با این مضمون در ابتدای بازی به نمایش گذاشته شد که کودک کشی را متوقف کنید.
احتمال میرود اینبار تحت فشار جامعه جهانی اروپاییها مجبور بشوند به تعلیق اسرائیل رای بدهند.