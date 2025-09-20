باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سفرهای دقیقه نودی + فیلم

در روز‌های پایان تابستان، مسافرانی هستند که در لحظات پایانی تعطیلات، دل به جاده زده‌اند و از آخرین روز‌های شهریور استفاده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان یافتن تعطیلات تابستانی بسیاری از هموطنان از سفر بازگشتند و آماده آغاز سال تحصیلی جدید می شوند.

با این حال مسافران همچنان در شهرهای مسافرپذیر هستند و بازگشت خود را به روزهای آینده موکول کردند.

 

مطالب مرتبط
سفرهای دقیقه نودی + فیلم
young journalists club

علی اکبر غریب شاهی قهرمان پارالمپیک پاریس به پویش نه به تصادف پیوست + فیلم

سفرهای دقیقه نودی + فیلم
young journalists club

تابستان روبه‌پایان، تب مسافرت بالا + فیلم

سفرهای دقیقه نودی + فیلم
young journalists club

روایتی از یک مسافرت با طعم بمب و موشک + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چرا مکانیزم ماشه فعال شده است؟ + فیلم
۸۶۸

چرا مکانیزم ماشه فعال شده است؟ + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله هوایی آمریکا به شناور ونزوئلایی و نابودی این شناور + فیلم
۷۵۲

حمله هوایی آمریکا به شناور ونزوئلایی و نابودی این شناور + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
پل شیشه‌ای نگل، جاذبه گردشگری کردستان + فیلم
۶۴۵

پل شیشه‌ای نگل، جاذبه گردشگری کردستان + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
انجام یک تمرین ساده برای تقویت دقت و حافظه دیداری کودک + فیلم
۶۱۶

انجام یک تمرین ساده برای تقویت دقت و حافظه دیداری کودک + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
 سخنان شهيد ابراهيم عقيل فرمانده يگان رضوان حزب‌الله درباره شهید سلیمانی + فیلم
۵۹۴

 سخنان شهيد ابراهيم عقيل فرمانده يگان رضوان حزب‌الله درباره شهید سلیمانی + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.