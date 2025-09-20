سفرهای دقیقه نودی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u0627\u062a \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0645\u0648\u0637\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f.\n\u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u0644 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u067e\u0630\u06cc\u0631 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0648\u06a9\u0648\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n