معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش ۷۲ درصدی شکایات در موضوع بلیت و کاهش میانگین تاخیر پرواز‌ها به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری؛  مهران قربانی روز شنبه در همایش "تجلی اخلاص" تجلیل از خادمان اربعین ۱۴۰۴ در محل وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: مجموعه مسافران جابجا شده به عراق در شقوق مختلف حمل و نقل جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی نسبت به مراسم اربعین سال گذشته رشد ۴ درصدی داشته است.

وی با اشاره بهره‌برداری از حدود ۵۰ کیلومتر محور چهار خطه و رفع گلوگاه‌ها گفت: این اقدام بهبود قابل توجهی در سطح خدمت محورهای منتهی به مرزهای غربی داشت است.

این مقام مسئول، کنترل ناوگان عمومی با سیستم‌های هوشمند و راه‌اندازی ۸ مرکز پایش راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مرزها را سایر اقدامات انجام شده در حوزه جاده‌ای برشمرد که در کنار برنامه‌ریزی ویژه برای کاهش تصادفات و تدوین بسته ویژه به این منظور، سبب کاهش تعداد فوتی‌ها و مصدومان در عملیات امسال شد.

وی  با بیان اینکه در بخش ریلی با اقدامات انجام شده رشد ۱۹ درصدی جابجایی مسافران اربعین به ثبت رسید افزود: در بخش حمل و نقل هوایی، نظارت بر فروش بلیت و نرخ‌ مصوب، ممنوعیت فروش چارتری، به‌کارگیری ۱۰ فروند هواپیمای پهن پیکر و توسعه و ظرفیت‌سازی پروازها به شهرهای مرزی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد:در حالی که امسال محدودیت‌های ناشی از تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی، چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های عملیاتی را داشتیم گفت: اما کاهش ۷۲ درصدی شکایات در موضوع بلیت و کاهش میانگین تاخیر پروازها به ثبت رسید.

قربانی همچین از جابجایی ۲هزار زائر در بخش در بخش دریایی خبر داد گفت: عمده چالش‌ها در اربعین امسال را بالا بودن عمر ناوگان عمومی (نزدیک به ۱۵ سال)، محدودیت وجود فقط ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس عملیاتی (در حالی که به حداقل ۱۰۵۰۰ ناوگان نیاز بود) و عدم مشارکت مورد انتظار دستگاه‌های موظف مبنی بر در اختیار قرار دادن ناوگان  است به طوری که از سه‌هزار ناوگان پیش‌بینی شده فقط ۶۰۰ دستگاه در اختیار قرار گرفت.

قربانی  گفت: نوسازی ناوگان و واردات اتوبوس‌های نو به چرخه حمل و نقل، افزایش ظرفیت ناوگان هوایی و ریلی و تکمیل ۱۲ پروژه تعریض و بهسازی محورهای اربعین در دستور کار خواهد بود.

