پرداخت حقوق شهریور بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت معوقات فروردین بازماندگان، از امروز شنبه ۲۹ شهریور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پرداخت حقوق مربوط به شهریورماه بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران این سازمان، بر اساس حکم سال ۱۴۰۴ محاسبه و از عصر امروز آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

گفتنی است برای گروه بازماندگان، معوقه متناسب‌سازی و افزایش حقوق مربوط به فروردین به همراه مستمری شهریور پرداخت می‌شود.

همچنین با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تأمین من» از مهرماه مقدور است.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان می‌باشد.

منبع: تامین اجتماعی 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
تالان که ساعت پنج صبح سی ام شهریوراست هنوز حقوق ما واریز نشد کجا از بیست و نهم واریز شد چرا این قدر بارون وروغن بازنشستگان بازی میشه ما مستاجرین مریضیم هزار بدبختی و گرفتاری داریم این چه وضعیتی که برای بازنشستگان درست کردندچرا رئیس سازمان ودست اندرکاران جوابگو نیستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۳:۰۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
یعنی چی؟چرا نزدیک 1/700 کمتر واریز کردند این ماه با این همه گرونی برعکس حقوق کم شده!!!؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
میدری بزار برو ما خیلی بدبختیم با همین حقوق حلا کم یا زیاد تاا آخر ماه زندگی میکردیم چرا باید کم بشه ؟؟ آخه چرا؟؟؟ خدایا به داد ما برس خیلی ضعف میکنیم به خدا راست میگم حق ما نبود از حقوق ما کم بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۲:۰۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
با این حقوق دادنتون از 15 ماه خبر میزنی بازنشستگان اینقدر میگیرن. اونقدر میدیم. عل میکنیم بل میکنیم. خاک بر سر من که عمر و جوونیم رو گذاشتم واسه این وزار حقوق که تا 5 ماه هم نمیرسه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
پسرم تحت تکلف منه، از کار افتاده شده، معلول اعصاب و روانه، امشب یک میلیون و هفتصد از حقوقم کم کردند چرا، پسرم کلی دارو و درمان داره. واقعا چرا؟؟??? به کی باید شکایت کنیم. خدا خودش کمکمون کنه.?? همسرم فوت شده، یه مستعمری کم میگیرم، بازمانده هستم.??
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا زارع
۰۱:۱۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
تورا بقران پیگیری کنید این ماه ۳/۴۰۰از خقوق‌ما کم کردن داریم له میشیم زیر بار گرونی و تورم و نداری…نمیدونم چیکار کنم دیگه بریدیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
والا مابتفاوت فروردین رو ۲۹هزار تومن واریز کردن این شوخیهیا بدبختی جدیده واقعا؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
طیبه برغانی فراهانی
۰۰:۱۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
چرا حقوق بازنشستگی من هر ماه ۲۹ پرداخت میشد این ماه شهریور هنوز پرداخت نشده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۰۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
تا کی دروغ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
چرا حقوق این ماه کسر شده اخه چرا هزار بدبختی داریم خدا خوش میاد
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام جون به لب شدیم پس چرا خبری از واریزی نیست
۰
۱۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
حقوق هر ماه امسال ۱۴٫۷۰۰ بوده،شهریور ۱۲٫۹۰۰ واریز شده....چرا؟ ما به کی پناه ببریم؟ به کی شکایت ببریم؟ عقب مونده فروردین هم واریز نشد
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
بازنشستگی چه جور در امریکا واریز میشه
United States of America
ناشناس
۰۲:۵۹ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
فیلترشکنت رو روشن کن پیام بذار میفهمی چطوری ممکنه بازنشستگی توی آمریکا یا هر کشور دیگه واریز میشه..جدا تا این حد بی اطلاع هستین؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام چه افزایشی چه متناسب سازی والله مستمری الان که واریز کردن حقوقو از ماههای قبل کمتر ریختن ۱۴ وخرده ای بود این ماه ۱۲و ۸۰۰ ریختن ??
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نسیم
۲۱:۱۶ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
والا الان که فقط حقوق این ماه ریختن تازه ۳۰۰تومنم کمتر?
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
هنوز حقوقی برای بازنشستگان واریز نشده
۲
۱۰
پاسخ دادن
