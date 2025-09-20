رئیس ستاد اربعین وزارت کشور گفت: خوشبختانه با وجود تمامی مشکلات در اربعین امسال هیچ حادثه امنیتی در ایران و عراق نداشته‌ایم.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - پور جمشیدیان رئیس ستاد اربعین وزارت کشور در مراسم تجلیل از خدمات اربعین با بیان اینکه  مراسم اربعین امام حسین امسال  با چالش‌ها و ویژگی‌های خاصی مواجه بود که نیاز به بررسی دقیق دارد گفت:برخی از افراد در مورد عدم حمایت دولت از برگزاری مراسم ابراز نگرانی کردند و احتمال بروز چالش‌های جدی را مطرح کردند.

وی ادامه داد با این حال، این نگرانی‌ها در عمل به وقوع نپیوست و مراسم به خوبی برگزار شد اما مراسم اربعین امسال از نظر امنیتی در بهترین وضعیت خود قرار داشت. 

 او بیان کرد: هیچ حادثه امنیتی در داخل کشور عراق یا ایران گزارش نشد، که نشان‌دهنده همکاری تمامی دستگاه‌های امنیتی بود.

وی ازهمکاری و همت دستگاه‌های امنیتی تشکر کرد گفت: برادران در فراجا و نیروهای مرزبانی، ارتش و سپاه همکاری نزدیکی داشتند.این همکاری منجر به برگزاری امن‌ترین مراسم اربعین در تاریخ شد.

پورجمشیدی گفت: پس از اربعین سال گذشته، جلسات منظم در کمیته‌های مختلف برگزار شد تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مراسم امسال صورت بگیرد.

او بیان کرد:با وجود کاهش ناوگان اتوبوس، مدیریت مناسبی بر روی خدمات رسانی به زائران انجام شد.برای مثال، در طول ۷۲ ساعت، برخی از مسئولان در صحنه حضور داشتند و به زائران خدمات می‌دادند.

رئیس ستاد اربعین وزارت کشور در خصوص وضعیت زیرساخت‌ها گفت: جاده‌های مرزی اربعین در بهترین وضعیت قرار داشتند و مورد استفاده تجار و مسافران قرار می‌گرفتند.

 او گفت:سایبان‌های ایجاد شده در مسیرها، باعث راحتی زائران در گرمای هوا شدند.

پور جمشیدیان در خصوص میزان آمارهای تردد زائران گفت: تعداد زائران امسال نسبت به سال‌های گذشته ۴درصد افزایش داشته و تعداد اتباع نیز ۱۶درصد بیشتر شده است.

 وی ادامه داد: در مجموع، حدود ۳میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این چند روز به زیارت رفتند.مراسم اربعین امام حسین در سال جاری با وجود چالش‌ها و نگرانی‌های اولیه، به خوبی برگزار شد. همکاری نزدیک دستگاه‌های امنیتی، مدیریت مناسب خدمات و بهبود زیرساخت‌ها از عوامل کلیدی در موفقیت این مراسم بودند. این مراسم نشان‌دهنده همت و تلاش تمامی افراد درگیر در این فرآیند است.

