باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدرضا موالی زاده در جلسه شورای کشاورزی خوزستان بیان کرد: در تابستان با تنش آبی مواجه بودیم تا جایی که توانستیم سعی کردیم مدیریت کنیم، حدود ۳۰ جلسه تنش آبی تشکیل و در شهرستانها قرارگاه ایجاد شد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه در خصوص چند موضوع دغدغهمند هستیم، گفت: تامین آب شرب با کیفیت مناسب برای مردم، آب کشاورزی، آب نخیلات و دامهای سنگین و … از جمله آنها هستند لذا چندین موج رهاسازی انجام شد که موثر بود البتهای کاش آب بیشتری در اختیار داشته تا دغدغه کشاورزی را نداشته باشیم.
وی با اشاره به موضوع کشت شلتوک عنوان کرد: در شورای تامین سقفی تحت عنوان سقف کشت معیشتی در نظر گرفته شد، برخی که به سمت کشت تجاری آمدند از حدود متعارف خارج شد و پرونده تعدادی از آنها به دادگاه ارسال شد که در حال بررسی است.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه کشتهای معیشتی اساساً نباید جریمه شوند، تصریح کرد: سازمان آب و برق در خصوص نحوه جریمه کشاورزان و شلتوک کاران بازنگری انجام دهد به گونهای که شرایط مناسب داشته باشیم، زیرا نمیخواهیم با مجموعههای مختلف برخورد شدید داشته باشیم مگر در موارد خاص که از استانداردها خارج شوند.
موالیزاده ادامه داد: به گونهای عمل شود که مُر قانون مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر کشاورزان مد نظر باشند.
وی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی برای تامین نهادههای کشاورزی، کودهای شیمیایی و سموم به میزان کافی و به موقع، پیگیریهای لازم را داشته باشند تا اگر مشکلی وجود دارد از وزارتخانه پیگیری کنیم.
استاندار خوزستان تاکید کرد: بانک عامل حوزه کشاورزی نیز برای تامین تسهیلات بانکی مورد نیاز کشتهای پاییزه براساس برآوردهای سازمان جهاد کشاورزی پیگیری لازم را داشته باشند. همچنین صندوق بیمه کشاورزی ضمن اقدام سریع به پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دیده، گزارش عملکرد خود را دو یا سه روز آینده اعلام کنند.
وی بیان کرد: جهادکشاورزی مشکلات آبها را به تفکیک شهرستانها بررسی و در جلسهای با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان مورد بررسی قرار دهند سپس نتیجه اعلام شود.
استاندار خوزستان با بیان اینکه جلسه شورای عالی آب دو روز آینده تشکیل میشود، تصریح کرد: موضوع انتقال آب از سد ماندگان مطرح میشود، حوزه ما در این زمینه مشخص است و صحبتهای لازم با مسئولین ذیربط صورت گرفته است.
موالی زاده گفت: هنگامی کهای سی آب به ۴۰ هزار میرسد چگونه میتوان رضایت داد ۲۸۰ میلیون متر مکعب از بالادست از خوزستان خارج و به حوزه دیگری منتقل شود.
به گفته وی، سد ماندگان مجوز ماده ۲۳ و محیط زیست ندارد و در حال حاضر با اعتبارات محلی در حال اجرا است.
استاندار خوزستان با اعلام مخالفت برای انتقال هرگونه آب از خوزستان عنوان کرد: تا جایی که بتوانیم جلو این اتفاق در حوزه بالادست ماندگان، سمیرم و … را میگیریم و با منطق و استدلال دنبال میکنیم، زیرا به نظر میرسد برای مصارف دیگر مد نظر است، اما برای آب شرب مشکلی نداریم و با اسناد میتوان نشان داد آب شرب منتقل شده و بیشتر از این توجیهی ندارد.
موالی زاده تاکید کرد: انتقال آب از بالادست برای ما مشکل ایجاد میکند.
وی با اشاره به درخواستها برای کنترل آتشسوزی هورالعظیم اظهار کرد: با مسئولان عراقی صحبتهای مفصلی شده که گفتند از کرخه آب رهاسازی کنید و اعلام کردیم آبی برای رهاسازی وجود ندارد، درخواست رهاسازی آب از دجله داشتیم که مطرح کردند آبی در دجله نیست لذا درخواست مطرح در هیئت دولت را داشتیم.
استاندار خوزستان با اشاره به تشکیل جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه گذشته گفت: در این جلسه مفصل در خصوص هورالعظیم و آتش سوزیها صحبت کرده و چند پیشنهاد ارائه کردیم؛ درخواست داشتیم کارگروهی متشکل از دستگاههای ذیربط برای بررسی دقیق و پیگیری این موضوع که مردم را اذیت میکند تشکیل شود.
موالیزاده اضافه کرد: همچنین ارائه راهکارهای علمی برای حل مشکلات درخواست شد.
وی با بیان اینکه در کوتاه مدت از هواپیمای آب پاش استفاده میکنیم، عنوان کرد: امروز برای بار دوم این هواپیما وارد استان شد و کار را آغاز کرد که هر بار ۴۰ هزار لیتر آب پاشیده میشود و چه اثرات مثبتی دارد.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه آتش سوزیها و خوداشتعالیها در خاک عراق است طبیعتاً تعهداتی دارند که باید به آن عمل کنند، ادامه داد: این هفته مجدد مسأله را پیگیری میکنم و با محیط زیست صحبت خواهم کرد البته این مسأله نیازمند سفر عراق و صحبت با مسیولین بلندپایه است تا به جمع بندی رسیده و وارد موضوع شوند.
موالی زاده مطرح کردن خرید هواپیمای ایروشن برای عملیات آب پاشی و حضور مستمر آن در استان را درخواست دیگر از هیئت دولت برشمرد و گفت: خوزستان باید هاب منطقهای در این موضوع باشد، زیرا آتش سوزیهای زاگرس، هورالعظیم و نقاط دیگر را داریم.
وی در خصوص انتقال آب از خوزستان به کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: در این خصوص مطرح کردیم در منطقه آبی نداریم که انتقال دهیم، مطالعات انتقال آب مربوط به سال ۹۸ است لذا شرایط انتقال وجود ندارد.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه با استانهای همسایه و مجاور مشکلی نداریم، افزود: اولویت اول این است خوزستان که همیشه به عنوان جلگه سبز از آن یاد شده به بیابان تبدیل نشود؛ در خصوص آب دیشموک نامهای زده و درخواست شورای عالی آب داشتهایم، همچنین درخواستهای فنی خود را ارسال کردیم تا این اتفاق نیفتد.
موالی زاده گفت: برای مردم قابل قبول نیست کنار رودخانه باشند و آب شرب آنها مشکل داشته باشد.
وی با اعلام اینکه در مقوله نخیلات سرآمد بودهایم، بیان کرد: باید به این مسأله توجه شود و نگاه ما باید به نخل و بلوط ویژه باشد، زیرا تنها سرمایه مادی نیستند بلکه به هویتمان گره خوردهاند.
استاندار خوزستان ادامه داد: تا جایی که بتوانیم باید از سرمایههای آبی، بانک آبی و آورده به استان حفظ و حراست کنیم، هرچه کارشناسان منصفانه و منطقی بگویند میپذیریم.
موالیزاده تاکید کرد: کشاورزی در خوزستان باید رونق خود را کما فی سابق داشته باشد و مردم از حیث سرمایههای آبی در استان دغدغهای نداشته باشند، مطمینا حضور مجموعههای صنفی کنار ما بسیار امید بخش است.
