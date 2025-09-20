باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تحریم‌های مردمی علیه رژیم صهیونیستی + فیلم

طرفداران فلسطین در دو سال گذشته با اقداماتی همچون تظاهرات و تحریم کالا‌های اسرائیلی تلاش می‌کنند رژیم صهیونیستی را مجازات کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت بیش از ۷۰۰ روز از نسل کشی غزه و کشتار بیش از ۶۴ هزار فلسطینی شورای امنیت و دیگر نهاد‌های بین المللی تحریم علیه رژیم صهیونیستی اجرا نکرده‌اند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۲۹ شهريور ۱۴۰۴
به این میگن انزوای واقعی...
مرگ بر اسرائیل
