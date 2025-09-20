\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f7\u06f0\u06f0 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0646\u0633\u0644 \u06a9\u0634\u06cc \u063a\u0632\u0647 \u0648 \u06a9\u0634\u062a\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f6\u06f4 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0648 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0647\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n
مرگ بر اسرائیل