سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان موفق به شکست حریف نروژی خود شد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز شنبه سعید اسماعیلی کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم کشورمان، در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف یورگن حریف نروژی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر صفر به سود اسماعیلی به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی کشورمان راهی نیمه نهایی شد.

در دور سوم به مصاف «شرموخامد شریبجانوف» حریف ازبکستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر یک به سود اسماعیلی به پایان رسید. اسماعیلی پس از استراحت در دور اول مقابل سباستین ناد از صربستان مبارزه کرد و در پایان با پیروزی ۹ بر صفر برابر این حریف راهی مرحله بعد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید + فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
مهمدی راهی نیمه نهایی شد + فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
محمدمهدی کشتکار در رسیدن به فینال ناکام ماند + فیلم
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
آخرین اخبار
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
شباب الاهلی با گل دقیقه نود سردار فاتح دربی دبی شد
منچستریونایتد ۲ - ۱ چلسی/ شیاطین سرخ با پیروزی در بازی بزرگ احیا شدند + فیلم
هلاس ورونا ۱ - ۱ یوونتوس/ اولین لغزش شاگردان تودور + فیلم
صعود تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
جلسه سیدورف و ساپینتو در کمپ حجازی
تبعید آدان به نیمکت؛ فرعباسی فیکس می‌شود
محمدهادی ساروی طلایی شد + فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ اسپانیول/ پیروزی با شلیک‌های غیرقابل مهار+ فیلم
دانیال سهرابی برنزی شد + فیلم
تداوم برد‌های خفیف لیورپول/ فرار تاتنهام از شکست
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
هوفنهایم ۱-۴ بایرن مونیخ/ برد‌های آسان شاگردان کمپانی ادامه دارد ،+ فیلم
علیرضا مهمدی راهی فینال شد + فیلم
سعید اسماعیلی با اقتدار فینالیست شد + فیلم
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
محمدمهدی کشتکار در رسیدن به فینال ناکام ماند + فیلم
پیروزی مقتدرانه هندبالیست‌های ایرانی مقابل اردن
دنیامالی: قهرمانی توأمان تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی در دنیا افتخاری ماندگار است
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
پیروزی طوفانی اسماعیلی و صعود به نیمه نهایی + فیلم
کشتکار قهرمان جهان را در هم کوبید و به نیمه نهایی رسید + فیلم
مهمدی راهی نیمه نهایی شد + فیلم
۷۲ ساعت تا تعلیق فوتبال اسرائیل
اسماعیلی مقتدرانه پیروز شد و به یک چهارم رفت + فیلم
کشتکار راهی یک چهارم نهایی شد + فیلم
مهمدی کشتی گیر بلغارستانی را شکست داد + فیلم
برد پرگل تیم ملی فوتسال مقابل بنگلادش در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
سعید اسماعیلی حریف صربستانی را شکست داد