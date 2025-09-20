باشگاه خبرنگاران جوان - نشست و دوره آموزشی توجیهی مدیران اجرایی سرویس مدارس با حضور محمدحسن اسدی شهردار کلانشهر شیراز، محمد فرخزاده سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک، و رامین طالبی سرپرست سازمان حملونقل مسافر، در سالن همایشهای شهر راز شهرداری شیراز برگزار شد. این برنامه علاوه بر بررسی ایمنی و کیفیت خدمات، بر نقش فرهنگی رانندگان و اهمیت شفافیت مالی در سرویس مدارس متمرکز بود.
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، اولویت نخست مدیریت شهری را حل مشکل ترافیک و تسهیل تردد در شهر دانست.
او اعلام کرد: ۸۰ درصد از بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری شیراز، معادل حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان، به پروژههای عمرانی بهویژه حوزه حملونقل اختصاص یافته است.
اسدی این پروژهها را شامل احداث و تکمیل چهار خط مترو، ساخت خیابانهای جدید، تقاطعهای غیرهمسطح، زیرگذرها، خرید ناوگان اتوبوس و تاکسی، و نصب علائم و سامانههای هوشمند پایش تصویری عنوان کرد.
شهردار کلانشهر شیراز با تأکید بر اهمیت ایمنی سرویس مدارس، انتخاب رانندگان دارای صلاحیت حرفهای و اخلاقی را برای جلب اعتماد خانوادهها ضروری دانست.
او همچنین یادآور شد که در کنار توسعه زیرساختها، ارتقای فرهنگ شهروندی نیز همزمان دنبال میشود.
به گفته اسدی، رشد جمعیت و جایگاه زیارتی، سیاحتی و اقتصادی شیراز، لزوم آمادگی مدیریت شهری برای اداره کلانشهری بزرگتر را دوچندان کرده است.
محمد فرخزاده، سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، رانندگان سرویس مدارس را امانتداران فرزندان شهر و خانواده سوم دانشآموزان خواند.
به باور او، رعایت انضباط رانندگی، ایجاد امید، حفظ نظافت، آراستگی ظاهری، خوشرویی و ادب باید به اصول همیشگی رفتار رانندگان تبدیل شود.
فرخزاده از اجرای یک طرح فرهنگی ویژه خبر داد که بر پایه آن رانندگانی که طی سال تحصیلی بیش از ۱۰۰ شعر، ضربالمثل، نکته اخلاقی، یک جزء قرآن یا بیش از ۱۰۰ نکته از قوانین راهنماییورانندگی به دانشآموزان منتقل کنند، مشمول جوایز ویژه خواهند شد.
معاون شهردار شیراز، این کلانشهر را الگویی از انضباط و پاکیزگی در کشور معرفی کرد و رعایت مداوم قوانین، را از عوامل اصلاح رفتار فردی و بهبود کلی فرهنگ ترافیک دانست.
شفافیت مالی و نقش فرهنگی سرویس مدارس
رامین طالبی، سرپرست سازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز، هم سرویس مدارس را ضرورتی زیستی و اجتماعی برشمرد که به دلیل مسافت رفتوآمد برخی دانشآموزان، تأثیر مستقیمی بر جریان ترافیک شهری دارد.
او با اشاره به پیشپرداخت سهمیلیونتومانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز توضیح داد که این مبلغ تضمینی برای اجرای خدمات بوده و مستقیماً از هزینه نهایی سرویس کسر میشود و به هیچ عنوان وجه اضافی از خانوادهها دریافت نخواهد شد.
طالبی تأکید کرد: اطلاعرسانی شفاف این موضوع از سوی مدیران به خانوادهها الزامی است تا از هرگونه سوءبرداشت جلوگیری شود.
سرپرست سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز همچنین رانندگان سرویس مدارس را سفیران فرهنگی شهر دانست که در ارتقای فرهنگ شهروندی و گسترش آموزشهای ایمنی نقش گستردهای دارند.
به گفته او، آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی است تا با همکاری مدیران، مدارس و رانندگان، خدمات ایمنتر و با کیفیتتری ارائه شود.
بنابراین گزارش، نشست مدیران اجرایی سرویس مدارس شیراز با نگاهی جامع به ابعاد عمرانی، ایمنی، فرهنگی و مالی برگزار شد. اشتراک نظر مدیران شهری، ایجاد هماهنگی میان مدارس، شرکتها و رانندگان و بهرهگیری از فرصت آغاز سال تحصیلی برای ارتقای خدمات، به عنوان مسیر پیشرو مورد تأکید قرار گرفت.
نتایج این نشست بر این محور استوار بود که توسعه زیرساختها و اصلاح رفتارهای اجتماعی و ترافیکی باید به موازات یکدیگر پیش برود تا رضایت شهروندان و ایمنی کودکان تضمین شود.
منبع: شهرداری شیراز