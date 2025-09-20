وزیر راه وشهرسازی گفت: برای اربعین امسال با کمبود ناوگان روبرو بوده ایم که امیدواریم از طریق تصویب ۲هزار دستگاه واردات و ۱۴۰۰ دستگاه تولید داخل برای سال آینده جبران شود.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم تجلیل از خادمان اربعین اظهار داشت: از تمامی افرادی که در حوزه جادهای، ریلی و دریایی به زائرین خدمت کردند تشکر میکنم و افرادی که جادهها را آسفالت و بهبود بخشیدند.
وی ادامه داد:امسال شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد زائرین بودیم که طبق آمار ۴ درصد افزایش زائرین نسبت به سال گذشته و ۱۶ درصد افزایش تعداد اتباع زائر بودند و حدود ۳.۸ میلیون نفر در مراسم اربعین شرکت کردند.
صادق گفت: ۳هزار دستگاه اتوبوس برای ایام اربعین نیاز داشتهایم که تنها ۶۰۰ دستگاه دادند.
او بیان کرد: این آمار نشاندهنده موفقیت در برنامهریزی و اجرای خدمات مربوط به حمل و نقل و پذیرایی از زائرین است.
وزیر راه و شهرسازی گفت:با وجود گرما و چالشهای موجود، خوشبختانه تلفات در حوزه حمل و نقل به حداقل رسید. ۴۰ درصد از تلفات مربوط به شرایط خاص و گرمازدگی بود که باید به آن توجه خاصی شود.
وی ادامه داد:در سالهای گذشته، چالشهای مختلفی در برگزاری مراسم اربعین وجود داشته که نیاز به بررسی و بهبود دارد.
وی ادامه داد: زیرساختها نیاز به بهبود زیرساختهای جادهای و حمل و نقل و در همین راستا هم برنامهریزی بهتر در تقسیم حجم زائرین در حالتهای مختلف حمل و نقل صورت گرفته است.
او بیان کرد:استفاده از تکنولوژی برای پایش و بهبود ایمنی تردد. برگزاری جلسات مشترک برای هماهنگی و برنامهریزی بهتر انجام شده است.
وی ادامه داد:هر زمان که در جلسات به چالشهایی برخورد میکردیم، بلافاصله آنها را به ستاد منعکس میکردیم و نتایج آن را در ابلاغیههای ستاد میدیدیم. این امر به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در هماهنگی و همافزایی اثرگذار بود.
وی با بیان اینکه ما با یک مشکل بزرگ در زمینه تعداد اتوبوسها مواجه بودیم و هنوز هم این مشکل به طور کامل حل نشده است گفت: تمام تلاش ما این بود که تعداد هدفمند اتوبوسهایی که از جاهای دیگر میتوانستند در خدمت زائرین قرار بگیرند، افزایش یابد. در نهایت، ما موفق شدیم تعداد ۳ هزار اتوبوس را به خدمت بگیریم که کمک زیادی به ما کرد.
وی ادامه داد: در اربعینهای سالهای گذشته، زائرین با مشکلاتی در تمام پایانهها مواجه بودند. امسال اما، با همافزایی میان صنایع، معادن و پتروشیمیها، توانستیم به نحوی این مشکلات را کاهش دهیم. آقای دکتر پزشکیان نیز بر اهمیت توجه ویژه به مردم تأکید داشتند.
او بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از جابجایی زائرین امسال از طریق ریلی انجام شد. این نشاندهنده این است که بخشی از ناترازیهای موجود در اتوبوسها به وسیله جابجایی با ریل جبران شده است. تعداد قطارها افزایش یافت و مسیرها به گونهای تنظیم شد که رفت و آمد به استانهای مرزی تسهیل شود.
وی ادامه داد: در خصوص پایانه شلمچه، تسهیلاتی که برای مردم قائل شدیم، بسیار مؤثر بود. مردم از افزایش سایبونها و تنظیم سرعت قطار از کمتر از ۸۰ کیلومتر به ۱۲۰ کیلومتر قدردانی کردند. تعداد زائرینی که جابجا میشدند نیز به مراتب بیشتر از سالهای قبل بود.
او بیان کرد: در حوزه جابجایی زائران از طریق هوایی، ما با مشکلاتی به دلیل جنگ ۱۲ روزه مواجه بودیم. این مشکلات شامل محدودیت در تردد و ممنوعیت پرواز در شب بود. این مسائل تأثیرات مالی زیادی را بر ایرلاینها به همراه داشت.
او بیان کرد: در حوزه حملونقل جادهای خوشبختانه ۲هزار دستگاه از طریق تصویب هیأت دولت وارد و ۱۴۰۰ دستگاه هم از طریق خودروسازان داخلی برای سال آینده تأمین خواهد شد.