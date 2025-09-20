باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تونی سانتانا-روس، ستاره‌شناسی در دانشگاه آلیکانته که رهبری مشاهدات سیارک‌ها را با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT) رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی بر عهده داشت، گفت: «ما دریافتیم که واقعیت سیارک KY۲۶ کاملاً با آنچه قبلاً توصیف شده بود متفاوت است.»

طبق گفته Space.com، ستاره‌شناسان قبلاً از اندازه‌گیری‌های روشنایی برای محاسبه این سیارک که KY۲۶ نام دارد، استفاده کرده بودند که باید حدود ۹۸ فوت (۳۰ متر) عرض داشته باشد و هر ۱۰ دقیقه یک بار به دور محور خود بچرخد. با این حال، مجموعه‌ای جدید از مشاهدات تلسکوپ‌های سراسر جهان، از جمله تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT) و همچنین داده‌های راداری، نشان داده‌اند که چگونه ستاره‌شناسان ویژگی‌های KY۲۶ را بیش از حد تخمین زده‌اند. به جای عرض ۹۸ فوت، در واقع تنها ۳۶ فوت (۱۱ متر) عرض دارد، آنقدر کوچک که می‌تواند در داخل گنبدی که یکی از تلسکوپ‌های هشت متری VLT را در خود جای می‌دهد، جای گیرد. در عین حال، به سرعت می‌چرخد و هر پنج دقیقه یک دور کامل را طی می‌کند.

الیویه هینالت، ستاره‌شناس رصدخانه جنوبی اروپا، در اظهاراتی گفت: اندازه کوچکتر و چرخش سریع‌تری که اکنون اندازه‌گیری شده است، بازدید از هایابوسا۲ را جالب‌تر، اما در عین حال چالش‌برانگیزتر خواهد کرد. پس از آنکه فضاپیمای هایابوسا۲ ژاپن در سال ۲۰۲۰ با سیارک ۹۰۰ متری (۲۹۵۳ فوتی) ریوگو ملاقات کرد و نمونه‌ای را به زمین بازگرداند، اکنون در حال انجام یک ماموریت گسترده‌تر برای بازگرداندن آن به سیارک ۲۶ KY در سال ۲۰۳۱ است. این ماموریت قصد دارد در مدار این سنگ فضایی قرار گیرد و روی آن فرود آید تا در مورد ساختار و ترکیب سیارک‌های کوچک اطلاعات بیشتری کسب کند.

سانتانا-راس گفت: ما هرگز سیارکی با قطر ۱۰ متر (۳۳ فوت) را در محل خود ندیده‌ایم، بنابراین واقعاً نمی‌دانیم چه انتظاری داشته باشیم یا چه شکلی خواهد داشت.

مشاهدات نشان می‌دهد که این سیارک از تکه‌های سنگی جامد تشکیل شده است، نه یک توده غبارآلود و شل از آوار. اگرچه سانتانا-راس اصرار دارد که وجود یک توده آوار را نمی‌توان به طور کامل رد کرد، هایابوسا۲ قادر خواهد بود پس از ورود، ساختار و ترکیب ۲۶ KY را به طور دقیق تعیین کند.

شایان ذکر است که ماموریت Hayabusa۲ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیارک‌های کوچک، نوعی که بیشترین احتمال برخورد با زمین را دارند، طراحی شده بود. با این حال، مشاهدات تلسکوپ بسیار بزرگ (VLT) ثابت می‌کند که ما می‌توانیم حتی بدون ترک زمین نیز چیز‌های زیادی در مورد آنها بیاموزیم.

منبع: الیوم السابع