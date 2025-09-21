مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: والدین هیچ الزامی برای خرید فرم مدرسه از تولیدی خاص ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از مسائل مهم برای ما، تعیین نرخ لباس مدارس و ارائه آن به والدین است. همچنین ما قصد داریم از سلایق دانشآموزان در طراحی لباسهای جدید استفاده کنیم.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان این که وزارت آموزش و پرورش مرجع تصویب نرخ لباس نیست، افزود: این نرخ از طریق تولیدیهای مجاز به آموزش و پرورش اعلام میشود. تمامی استانها موظفند که نرخنامهها و لیست تولیدیهای مجاز را در سامانه لباس دانشآموزی قرار دهند. والدین میتوانند با مراجعه به این سامانه، نرخها و تولیدیهای مجاز منطقه خود را مشاهده کنند
مدبر نژاد همچنین از برگزاری جشنواره طراحی و دوخت لباس دانشآموزی خبر داد و گفت: این جشنواره با استقبال زیادی از مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش دانشآموزان مواجه شد و طرحهای برگزیده در سامانه لباس دانشآموزی قرار میگیرند تا شورای مدرسه از ظرفیت این طرحها بهرهبرداری کند.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: والدین هیچ الزامی برای خرید فرم مدرسه از تولیدی خاص ندارند و انتخاب طرح و رنگ لباس بر عهده شورای مدرسه و با مشارکت شورای دانشآموزی است. همچنین، خانوادهها میتوانند در صورت تمایل، لباسها را خودشان بدوزند.
مدبر نژاد در پایان به موضوع دوام لباسها اشاره کرد و گفت: به تمامی مدارس ابلاغ شده که روپوشهای مدارس باید حداقل سه سال قابلیت استفاده داشته باشند تا فرزندان بتوانند از لباسهای سال گذشته نیز استفاده کنند.