مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: والدین هیچ الزامی برای خرید فرم مدرسه از تولیدی خاص ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از مسائل مهم برای ما، تعیین نرخ لباس مدارس و ارائه آن به والدین است. همچنین ما قصد داریم از سلایق دانش‌آموزان در طراحی لباس‌های جدید استفاده کنیم.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان این که وزارت آموزش و پرورش مرجع تصویب نرخ لباس نیست، افزود: این نرخ از طریق تولیدی‌های مجاز به آموزش و پرورش اعلام می‌شود. تمامی استان‌ها موظفند که نرخ‌نامه‌ها و لیست تولیدی‌های مجاز را در سامانه لباس دانش‌آموزی قرار دهند. والدین می‌توانند با مراجعه به این سامانه، نرخ‌ها و تولیدی‌های مجاز منطقه خود را مشاهده کنند

مدبر نژاد همچنین از برگزاری جشنواره طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی خبر داد و گفت: این جشنواره با استقبال زیادی از مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش دانش‌آموزان مواجه شد و طرح‌های برگزیده در سامانه لباس دانش‌آموزی قرار می‌گیرند تا شورای مدرسه از ظرفیت این طرح‌ها بهره‌برداری کند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: والدین هیچ الزامی برای خرید فرم مدرسه از تولیدی خاص ندارند و انتخاب طرح و رنگ لباس بر عهده شورای مدرسه و با مشارکت شورای دانش‌آموزی است. همچنین، خانواده‌ها می‌توانند در صورت تمایل، لباس‌ها را خودشان بدوزند.

مدبر نژاد در پایان به موضوع دوام لباس‌ها اشاره کرد و گفت: به تمامی مدارس ابلاغ شده که روپوش‌های مدارس باید حداقل سه سال قابلیت استفاده داشته باشند تا فرزندان بتوانند از لباس‌های سال گذشته نیز استفاده کنند.

برچسب ها: فرم مدرسه ، لباس فرم مدرسه
United Arab Emirates
ناشناس
۱۱:۲۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
مسئولین ما چقد این قدر عقب هستن،مدارس شروع شده لباس فرم ها رو به اجبار همه ی مدارس به اولیا گفتن از فلان تولیدی حتما باید بگیرید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
خوشبختانه در همه زمینه ها پیشرفت کردیم
بجز مد لباس
اگر مدل سنتی خودمان را با تغییری جزیی... لباس درست کنیم
خیلی خوبه
ترکیه مدل لباس را از اروپا میگیرد
باید در زمینه مدل ..خیلی کار کنیم و نباید هر کس بدون علم مدل جدید ..لباس بدوزد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
هیچ خوب نیست گرون میگیرن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
منکه مجبور شدم بخرم چرا چون وقتی همه لباس دارن بچه نداشته باشه احسایس بدی پیدا می کنه من لباس فرم رو ترجیح میدم به شرطی که قیمتش مناسب باشه حالا اگه نبود حداقل کیفیت داشته باشه نه اینکه اینهمه پول بدی اخرش یه لباس اشغالی بدر نخور بهت بدن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
لیلا جوانمردی
۱۰:۱۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
فرم مدارس دخترانه وپسران به گونه ای باشد که دانش آموزان از پوشش آن راضی باشند،احساس راحتی و دل گرمی به دختران وپسران دانش آموز برای حضور درمدرسه راانجام کند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
لباس فرم باید فقط بصورت جلیقه شبیه جلیقه پلیس و ورزشکارا باشه نه لباس و دنگ و فنگ
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
ولی مدیران مدارس چون منافع دارند مردم را در این شرایط اقتصادی بد که توانایی خرید نان ندارند مجبور به تهیه ی لباس فرم از فروشگاه خاص را می کنند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
فرم مدرسه بکدست خیلی بهتر است هم در کنترل محصل ها هم چشم و هم چشمی کمتر.
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
الان که همه خریدن اعلام می‌کنید؟ عجب!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مظفریان
۰۹:۱۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
با سلام خدمت شما دوستان این پیام الان وقت مناسب برای اعلام کردند یا باید قبل از این پیام بدیم
۱
۵
پاسخ دادن
