وزیر ورزش و جوانان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در پیامی، قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت و از قهرمانی توأمان کشتی آزاد و فرنگی ایران در دنیا به عنوان افتخاری ماندگار یاد کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

آنجا که در گستره‌ی سال‌های طولانی در رقابت‌های جهانی، برای نخستین‌بار قهرمانی توأمان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران محقق شد، رویدادی فراتر از یک موفقیت ورزشی شکل گرفت؛ تجلیِ وحدت توان ملی و سندی روشن از پیوند عمیق فرهنگ پهلوانی با هویت جمعی ملت ما، در رشته‌ای که ریشه‌هایش در پهلوانی و اخلاق ایرانی عمیقاً نهادینه شده است.

خدا را شاکرم که عرصه‌ی زاگرب، در ادامهٔ این افتخارآفرینی‌ها، پس از یازده سال، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی را نیز بار دیگر برای ایران رقم زد؛ موفقیتی که نشان‌دهندهٔ پویایی فنی، انسجام تیمی و استقامت روحی ورزشکاران ملی‌پوش ماست.

قهرمانان و دلاوران ایران زمین، مبارکتان باشد؛ به مردم کشتی‌دوست و به مسئولان فدراسیون که بستر این افتخار را فراهم آوردند تبریک می‌گویم و از تک‌تک مربیان سازنده کشتی ایران و خانواده‌های عزیزتان نیز صمیمانه سپاسگزارم.

دولت وفاق و وزارت ورزش و جوانان، همچنان در کنار ورزشکاران و دست‌اندرکاران خواهند بود تا کشتی ایران، جایگاه پرافتخار خود را در عرصه‌های جهانی حفظ کرده و موفقیت‌های تازه‌ای را رقم زند.

