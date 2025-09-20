شهروندخبرنگار ما از ثبت نام نشدن دانش آموزان کلاس اولی متولدین مهرماه ابراز نگرانی کرد و خواستار رسییدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی بیشتر به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و دانش آموزان و دانشجویان روانه کلاس‌های درس شدند تا سالی سرشار از علم و آگاهی را در کوله بار تحصیلی خود بیافزایند، اما بر اساس شیوه نامه وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان متولدین مهرماه به بعد از ثبت نام درمدرسه محروم هستند و باید آنها یک سال را در انتظار بنشینند تا بتوانند روی نیمکت‌های مدرسه بنشینند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از ثبت نام نشدن فرزند خود در مدرسه به دلیل ۱۴ روز ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
من واقعا نمی‌دانم تاخیر در ثبت نام دانش آموزانی که کاملا برای رفتن به آماده هستند چیست؟ برای رفتن به مدرسه را بخاطر ۱۴ روز به یکسال عقب‌تر می‌اندازند. کی این قوانین رو ایجاد کرده. این موضوع چه بار اضافی برای آموزش پرورش دارد که آن قدر سفت و سخت برخورد می‌کنند. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: دانش آموزان ، ثبت نام مدرسه ، سوژه خبری
