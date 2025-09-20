باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ آیین رونمایی از دومین پیک شهروندی شهرداری شهرکرد با عنوان «شهر قشنگ من» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار شهرکرد و جمعی از مسئولین برگزار شد.

محمدحسین واحدیان افزود: در دومین پیک شهروندی تلاش شده تا با نگاهی آموزشی و فرهنگی، شهروندان به ویژه نسل دانش‌آموز با اهمیت نقش خود در حفظ و زیباسازی محیط شهری آشنا شوند.

شهردار شهرکرد اضافه کرد: پیک شهروندی شامل محتوای آموزشی متنوعی است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با مفاهیم پایه‌ای ترافیک، حقوق و مسئولیت‌های شهروندی آشنا شوند.

وی ادامه داد: پیک شهروندی شماره اول با محوریت مرکز آموزش شهروندی و با نظرات جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت افراد مجرب با محتوای فرهنگ‌سازی پیرامون حمل و نقل و ترافیک شهری تدوین و منتشر و مورد استقبال خوب دانش‌آموزان قرار گرفت.