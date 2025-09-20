باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در دانشگاه علوم پزشکی قم بر لزوم اصلاح روندهای موجود و کاهش تجویز غیرضروری آنتیبیوتیکها تأکید شد.
اعضای کمیته با بیان نگرانی از تبعات مصرف بیرویه این داروها، خواستار توجه ویژه جامعه پزشکی به تجویز منطقی آنتیبیوتیک و پایبندی به پروتکلهای علمی و ملی شدند.
دکتر علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در این جلسه اظهار کرد: آنتیبیوتیکها داروهایی بسیار حساس و حیاتی هستند که مصرف نادرست آنها میتواند به ایجاد مقاومت میکروبی و تهدید جدی سلامت عمومی منجر شود.
وی افزود: پزشکانی که در نسخههای خود تجویز غیرمنطقی آنتیبیوتیک دارند باید به آنها تذکر لازم داده شود تا از تکرار این روند جلوگیری گردد.
دکتر ابرازه همچنین تأکید کرد: اطلاعرسانی عمومی و آموزش بیماران درباره عوارض مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک، در کنار نظارت دقیقتر بر تجویز پزشکان، از مهمترین اقدامات دانشگاه برای کاهش مصرف بیرویه این داروهاست.
منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم