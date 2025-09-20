عضو شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی استان در جلسه امروز خود، پیشنهاد انحلال این شورا را به وزارت کشور ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشاد ابراهیم پور عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: طبق ماده ۱۱۹ قوانین و مقررات محلی شوراهای اسلامی شهرداری و دهیاری، انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و کوتاهی در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورا صورت می‌گیرد.

وی افزود: شورای مذکور به رغم دریافت مهلت یک‌هفته‌ای در جلسه پیشین از اجرای این وظیفه قانونی خودداری کرده که این امر موجب اخلال در روند قانونی فعالیت شورا و مشکلات عدیده‌ای در اداره امور شهری شده است.

ابراهیم‌پور تصریح کرد: تصمیم هیأت نظارت صرفاً بر پایه قانون و با هدف صیانت از حقوق شهروندان اهوازی و جلوگیری از تداوم نابسامانی در مدیریت شهری اتخاذ شده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: این اقدام موجب شود شوراهای اسلامی در سراسر استان خوزستان و کشور با مسئولیت و جدیت بیشتری نسبت به انجام وظایف قانونی خود اهتمام ورزند.

منبع خبرگزاری مهر