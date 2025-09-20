عضو شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی استان در جلسه امروز خود، پیشنهاد انحلال این شورا را به وزارت کشور ارائه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشاد ابراهیم پور عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: طبق ماده ۱۱۹ قوانین و مقررات محلی شوراهای اسلامی شهرداری و دهیاری، انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و کوتاهی در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورا صورت می‌گیرد.

وی افزود: شورای مذکور به رغم دریافت مهلت یک‌هفته‌ای در جلسه پیشین از اجرای این وظیفه قانونی خودداری کرده که این امر موجب اخلال در روند قانونی فعالیت شورا و مشکلات عدیده‌ای در اداره امور شهری شده است.

ابراهیم‌پور تصریح کرد: تصمیم هیأت نظارت صرفاً بر پایه قانون و با هدف صیانت از حقوق شهروندان اهوازی و جلوگیری از تداوم نابسامانی در مدیریت شهری اتخاذ شده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد: این اقدام موجب شود شوراهای اسلامی در سراسر استان خوزستان و کشور با مسئولیت و جدیت بیشتری نسبت به انجام وظایف قانونی خود اهتمام ورزند.

منبع خبرگزاری مهر 

برچسب ها: شورای حل اختلاف ، شورای شهر اهواز
خبرهای مرتبط
یک عضو شورای شهر اهواز:
حکم شهردار اهواز هنوز ابلاغ نشده/راه اندازی قطار شهری خواسته مردم است
شرمندگی از نوع شورای شهری/ مسئولان جوابی برای مردم خوزستان دارند؟+ فیلم
زیباسازی بازار امام اهواز؛ طرحی که نیمه کاره رها شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خاموش شدن آتش در بازارچه ساحلی کیانپارس اهواز
پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به وزارت کشور ارائه شد
ورود کاروان یاران صمود به استان خوزستان
افزایش پایداری برق با تعویض بیش از ۲۰۰۰ زنجیره مقره در اهواز
آخرین اخبار
خاموش شدن آتش در بازارچه ساحلی کیانپارس اهواز
ورود کاروان یاران صمود به استان خوزستان
افزایش پایداری برق با تعویض بیش از ۲۰۰۰ زنجیره مقره در اهواز
پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به وزارت کشور ارائه شد
حمیدیه مشمول دریافت ویژه حق آلایندگی نفت
مخالفت با هرگونه انتقال آب ازبالادست در خوزستان
دومین حلقه چاه از پروژه ۶ حلقه چاه در میدان یادآوران تکمیل شد
عملیات هوایی مهار آتش‌سوزی هورالعظیم از سر گرفته شد
بازارچه عرضه محصولات شیلاتی در شوشتر راه‌اندازی می‌شود
آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
برداشت ۲۳ هزار تن انار از باغات خوزستان آغاز شد
بسته شدن موقت بخشی از محور هندیجان - ماهشهر