جانشین پلیس فراجا گفت: در اربعین امسال شاهد کاهش ۳ درصدی فوتی و ۱۴ درصدی مجروحان ناشی از تصادف بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن مومنی در مراسم تجلیل از خادمان اربعین ۱۴۰۴ با بیان اینکه امسال هم توانستیم برای خدمات رسانی به زائران اربعین قدم‌های خوبی برداریم، به برنامه ریزی‌ها انجام شده برای اربعین امسال اشاره کرد و افزود: قبل از طرح اربعین جلسات کاهش تصادفات را در استان‌های مرزی برگزار کردیم و مصوباتی نیز داشتیم. عمده مصوبات به سازمان راهداری مربوط بود که امسال اکثر مصوبات عملیاتی شد.

وی تصریح کرد: طرح ترافیکی اربعین در خوزستان، ایلام و مهران مصوب و اجرا شد. امسال یکی از بهترین سال‌هایی بود که طرح ترافیکی به خوبی انجام شد. حتی یک مورد گره ترافیکی در محور‌های مواصلاتی منتهی به مرز‌های نداشتیم. اگرچه ترافیک پرحجم بود، اما یک مورد گره ترافیک در شهر‌های مرزی گزارش نشد با وجود اینکه برخی از شهر‌های مرزی گا‌ها زیرساخت‌های لازم را نداشتند.

مومنی بیان کرد: در استان ایلام ۱۰درصد، خوزستان ۳درصد و کردستان ۲۰درصد افزایش تردد وسایل نقلیه شخصی را در بازه اربعین داشتیم و در تصادفات زائران نیز شاهد کاهش ۳درصدی فوت و کاهش ۱۴درصدی جراحات ناشی از تصادف بودیم که امیدواریم سال بعد این اعداد کمتر شود.

جانشین پلیس فراجا عنوان کرد: براساس آمار‌های اولیه در بازه زمانی اربعین ۱۴۰۴ در استان‌های مسیر ۶۰درصد کاهش فوتی و ۱۷ درصد کاهش جراحات ناشی از تصادفات را شاهد بودیم.

وی در پایان گفت: یکی از دلایل اصلی تصادفات خستگی و خواب آلودگی رانندگان است. البته در برخی مسیر‌ها مشکلاتی نیز وجود دارد که باید به صورت ویژه به آن توجه شود.

منبع: ایسنا

