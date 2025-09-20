باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با ترفند‌های گوناگون از قبیل واردات خودرو، ساخت مسکن، ساخت سوله اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده و متواری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس از مالباختگان مشخص شد، متهم از سال ۱۴۰۱ با وعده‌های واهی از جمله ساخت مسکن، واردات خودرو، ساخت سوله با پرداخت چک و سفته مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از ۱۵ نفر مالباخته در شهر‌های قزوین، کرج و تهران که اکثر آنها سابقه دوستی با متهم را داشته‌اند، گرفته و سپس کلیه روابط قبلی خود را با آنان و سایر اطرافیان قطع کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: با انجام اقدامات پلیسی هوشمندانه و تحقیقات فنی و تخصصی، مخفیگاه متهم متواری در یکی از روستا‌های اطراف قزوین شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی، وی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی استان قزوین منتقل شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه اعتماد بیجا، طمع ورزی و عدم بررسی دقیق موضوع توسط شکات در وقوع این کلاهبرداری‌ها تاثیرگذار بوده است، بیان کرد:متهم در تحقیقات اولیه پلیس و مواجهه حضوری با مالباختگان به بزه انتسابی به مبلغ بیش از ۱۵۰ میلیاردی از تعداد ۱۵ نفر از مالباختگان اعتراف کرد که پس از تکمیل پرونده، برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.