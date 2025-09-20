کاروان زمینی یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت وارد استان خوزستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» که با هدف اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه و شکستن حصر ناعادلانه این منطقه شکل گرفته است، پس از عبور از استان‌های قم، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد وارد استان خوزستان شد.

این کاروان خودروی شب گذشته با استقبال مردم انقلابی با ورود به شهرستان بهبهان وارد استان خوزستان شد. کاروان یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت در ادامه حرکت خود صبح امروز وارد اهواز شد.

این کاروان مردمی که نمادی از همبستگی مردمی با آرمان‌های آزادی‌خواهانه و مقاومت در برابر ظلم و محاصره است در ادامه مسیر خود به شهر‌های آبادان، بندرامام خمینی، ماهشهر و هندیجان سفر می‌کندو با برگزاری تجمعات مردمی، پیام حمایت و مقاومت را به گوش جهانیان برساند.

منبع صدا و سیما 

