مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان البرز از کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیر مجاز از ۳ واحد مسکونی در شهرستان البرز و دستگیری ۳ نفر در این خصوص خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - سرهنگ مهرداد درخشان مهر مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان البرز گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان البرز با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیر مجاز در ۳ واحد مسکونی دراین شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی قضائی و با همراهی ماموران اداره برق به واحد‌های مسکونی مورد نظر مراجعه و در بازرسی از محل، ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در حال فعالیت کشف کردند.

مسئول فرماندهی انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه ۳ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ درخشان مهر عنوان کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینر‌های قاچاق هدر می‌دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی رو‌به‌رو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می‌کند.