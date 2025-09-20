مسابقات انتخابی تکواندو نوجوانان قم برای اعزام به المپیاد استعداد‌های برتر کشور با معرفی نفرات برتر اوزان ده‌گانه به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مسابقات انتخابی تیم تکواندو نوجوانان قم جهت حضور در المپیاد استعداد‌های برتر کشور با حضور ورزشکاران این رده در خانه تکواندو شهیدان برجعلی‌زاده برگزار شد و نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.

در این رقابت‌ها ثمین سیفی، ثنا خدابنده، محدثه یعقوبی، آوا قربانی، نرگس توانایی، پریسا سادات حسینی، باران فتحی آشتیانی، مائده اسماعیلی، زهرا تقی‌لو و سارا احمدی موفق به کسب عنوان قهرمانی در اوزان  ۱۰ گانه شدند.

همچنین نفرات دوم هر وزن شامل نگار حمیدی‌مجد، مریم عباسی، غزل تلخابی، نازنین‌زهرا صمدی، آذین آذرخش، فاطمه حسن‌خانی، باران وامق، غزل سعیدی‌راد، مهدیه مهدوی‌نیا و لیلا شیرزاد به همراه قهرمانان، سهمیه حضور در اردوی تیم اعزامی قم را به دست آوردند.

گفتنی است این مسابقات در تاریخ ۲۸ شهریورماه برگزار شد و نفرات اول و دوم هر وزن به اردوی تیم منتخب قم جهت آماده‌سازی برای المپیاد استعداد‌های برتر کشور راه یافتند.

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، تکواندو
خبرهای مرتبط
درخشش نوجوانان تکواندو قم در رقابت‌های منطقه‌ای اراک
ثبت دو عنوان برتر تکواندوکاران قمی در دو رویداد ملی
نبود خانه تکواندو در منطقه نیروگاه قم؛ چالشی بزرگ در دل افتخارات ملی و آسیایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نایب قهرمانی کبدی کاران قمی
هیچ کلاسی درسی در قم بدون معلم نخواهد بود
۲ هزار و ۱۲۹ فروشگاه در قم کالابرگ عرضه می‌کنند
تجهیز ۸۵۰ مدرسه قم به تجهیزات ورزشی جدید
تاکید بر تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان در بازار قم
تغییر نام میدان ایستگاه در چهارراه غفاری قم
آغاز بهسازی ۱۲۰ کیلومتر از راه‌های استان قم
موتورسواری بانوان در دستور کار شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس در قم قرار گرفت
هشدار کمیته مصرف منطقی دارو در قم درباره تجویز بی‌رویه آنتی‌بیوتیک
راهیابی تکواندوکاران برتر قم به اردوی المپیاد استعداد‌های برتر کشور
آخرین اخبار
راهیابی تکواندوکاران برتر قم به اردوی المپیاد استعداد‌های برتر کشور
هشدار کمیته مصرف منطقی دارو در قم درباره تجویز بی‌رویه آنتی‌بیوتیک
موتورسواری بانوان در دستور کار شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس در قم قرار گرفت
هیچ کلاسی درسی در قم بدون معلم نخواهد بود
تجهیز ۸۵۰ مدرسه قم به تجهیزات ورزشی جدید
نایب قهرمانی کبدی کاران قمی
۲ هزار و ۱۲۹ فروشگاه در قم کالابرگ عرضه می‌کنند
تاکید بر تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان در بازار قم
تغییر نام میدان ایستگاه در چهارراه غفاری قم
آغاز بهسازی ۱۲۰ کیلومتر از راه‌های استان قم
قم گام اول را در لیگ زورخانه‌ای نوجوانان کشور محکم برداشت
قم نیازمند تعریف مدل فرهنگی متناسب با هویت دینی است
میزبانی قم از پنج رویداد ملی ورزشی در مهرماه