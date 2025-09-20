باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات انتخابی تیم تکواندو نوجوانان قم جهت حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور با حضور ورزشکاران این رده در خانه تکواندو شهیدان برجعلیزاده برگزار شد و نفرات برتر اوزان مختلف معرفی شدند.
در این رقابتها ثمین سیفی، ثنا خدابنده، محدثه یعقوبی، آوا قربانی، نرگس توانایی، پریسا سادات حسینی، باران فتحی آشتیانی، مائده اسماعیلی، زهرا تقیلو و سارا احمدی موفق به کسب عنوان قهرمانی در اوزان ۱۰ گانه شدند.
همچنین نفرات دوم هر وزن شامل نگار حمیدیمجد، مریم عباسی، غزل تلخابی، نازنینزهرا صمدی، آذین آذرخش، فاطمه حسنخانی، باران وامق، غزل سعیدیراد، مهدیه مهدوینیا و لیلا شیرزاد به همراه قهرمانان، سهمیه حضور در اردوی تیم اعزامی قم را به دست آوردند.
گفتنی است این مسابقات در تاریخ ۲۸ شهریورماه برگزار شد و نفرات اول و دوم هر وزن به اردوی تیم منتخب قم جهت آمادهسازی برای المپیاد استعدادهای برتر کشور راه یافتند.