اعتراض مردم دانمارک به جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه + فیلم

تصاویری از اعتراض و تظاهرات دانمارکی‌ها در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهروندان دانمارکی با برگزاری تظاهرات، از مردم مظلوم نوار غزه حمایت و با جنایات رژیم صهیونیستی از جمله ادامه محاصره غزه مخالفت کردند.

 

