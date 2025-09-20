استاندار قزوین گفت: با موافقت وزیر نیرو، مقرر شده است تا ۲.۶ میلیون متر مکعب آب در حوزه سفیدرود به اراضی کشاورزی استان تخصیص یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی بر لزوم استفاده از پساب در صنایع و آبیاری فضای سبز تأکید کرد و از تخصیص آب از حوزه سفیدرود به اراضی کشاورزی خبر داد.

وی افزود: با موافقت وزیر نیرو، مقرر شده است تا ۲.۶ میلیون متر مکعب آب در حوزه سفیدرود به اراضی کشاورزی استان تخصیص یابد.

نوذری با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی، بر استفاده بهینه از پساب در بخش صنعت، به‌خصوص صنایعی، چون فولاد که مصرف آب بالایی دارند، تأکید کرد.

وی همچنین خواستار به‌کارگیری پساب در آبیاری فضای سبز شهری شد.

ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرد: موضوع استفاده از پساب در حال پیگیری است و به‌زودی ابلاغیه مربوطه صادر خواهد شد.

محمد محجوب معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای قزوین هم گفت: میانگین بارش سالانه در استان ۳۱۷ میلی‌متر است، در حالی که در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ این میزان به ۲۵۱ میلی‌متر رسیده است. این پنجمین سال متوالی است که ما در شرایط خشکسالی قرار داریم و تغییر در رفتار و الگوی مصرف آب، امری ضروری است.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای برای مقابله با کم‌آبی پرداخت و گفت: تعیین تکلیف چاه‌های فرم ۱ و ۵، تجهیز چاه‌ها به ابزار اندازه‌گیری هوشمند، و اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی از جمله برنامه‌های ما در جهت سازگاری با کم‌آبی است.

محجوب اضافه کرد: در بخش آب و فاضلاب، برنامه‌ها بر کاهش هدررفت آب شرب در شهر‌ها و روستا‌ها و همچنین کاهش الگوی مصرف آب شرب متمرکز شده است تا از برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی جلوگیری شود.

وی گفت: بخش صنعت نیز با هدف رفع ناترازی در تأمین آب، بر کاهش استفاده از منابع زیرزمینی، بازچرخانی آب، استفاده از پساب و بهره‌گیری از آب‌های سطحی تأکید دارد.

جهاد کشاورزی نیز در همین راستا، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، لوله‌گذاری پایاب چاه‌های کشاورزی و احداث کانال‌های انتقال آب را در دستور کار قرار داده است.

بیرانوندی از شرکت آب و فاضلاب، با اشاره به قرارداد ۱۵ ساله فروش پساب، اعلام کرد که هر متر مکعب پساب در حال حاضر به قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

شیخ‌الملوکی مدیرکل هواشناسی پیش‌بینی کرد: بارش‌های پاییزی امسال با تأخیر و از اواخر مهر یا اوایل آبان آغاز خواهد شد و احتمال کاهش بارش در فصل پاییز نیز وجود دارد.

منبع: صدا و سیما