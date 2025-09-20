رئیس کل دادگستری استان تهران از محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اجرای قانون هوای پاک پرونده مهمی در دادگستری استان تهران تشکیل و چند نفر از مسئولان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست محاکمه شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، نبود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای و تفسیر شخصی از متون قانون هوای پاک از مهمترین دلایل اجرایی نشدن قانون هوای پاک است.

القاصی مهر گفت: دولت و مجلس برای شناسایی و رفع خلا‌های قانون در حوزه حفاظت از محیط‌زیست باید وارد شوند.

منبع: دادگستری استان تهران