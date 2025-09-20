رئیس کل دادگستری استان تهران از محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اجرای قانون هوای پاک پرونده مهمی در دادگستری استان تهران تشکیل و چند نفر از مسئولان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست محاکمه شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا، نبود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای و تفسیر شخصی از متون قانون هوای پاک از مهمترین دلایل اجرایی نشدن قانون هوای پاک است.

القاصی مهر گفت: دولت و مجلس برای شناسایی و رفع خلا‌های قانون در حوزه حفاظت از محیط‌زیست باید وارد شوند.

منبع: دادگستری استان تهران

برچسب ها: هوای پاک ، حفاظت از محیط زیست
خبرهای مرتبط
مهار آتش سوزی ۱۲۰ هکتاری در حاشیه پارک ملی لار
ساختمان پارک ملی لار نوسازی می‌شود
بدرقه ی تابستان با بارش باران در رشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد؛ فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن
ضبط ویلای ۴ هزار میلیارد تومانی از متهم ردیف اول پرونده چای دبش
واریز اعتبار کالابرگ دهک‌های ۴ تا ۷؛ امروز
تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به تک برگ به خاطر گرفتن مالیات نیست
راه‌اندازی پلتفرم جامع خدمات خودرویی/ خرید اینترنتی خودرو امن‌تر می‌شود
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز تهران» ثبت شد
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت پرحجم و سنگین است
کشف ۷.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران؛ ساماندهی معتادان متجاهر
تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین تهران
آخرین اخبار
آماده‌باش هلال‌احمر در ۶ استان همزمان با هشدار وقوع سیل
وقوع نادرترین رویداد گردوغبار در کشور
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) طلای مدیریت پروژه را تصاحب کرد
کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال
ظرف چند سال آینده کشور در حوزه محصولات پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد
راهکار مقابله با اضطراب فرزند در روز‌های نخست ورود به مدرسه + فیلم
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
جمع‌آوری داربست‌های پاساژ علاءالدین توسط شهردارى پس از ۳ سال
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
کلاهبرداری سایبری با ترفند فروش لوازم‌التحریر و سرویس مدارس
ایمنی و روان‌سازی ترافیک؛ اولویت‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
توصیه پلیس راهور به رانندگان سرویس‌های مدارس + فیلم
آمار مرگ و میر‌های عابران پیاده در تصادفات جاده‌ای + فیلم
اجرای طرح پلیس مهر برای استقبال از دانش‌آموزان
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۴
اعمال محدودیت زمانی تردد برای ناوگان باری در دو هفته نخست مهرماه
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس
تا پایان دولت چهاردهم محرومیت آموزشی در استان تهران برطرف می‌شود
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز تهران» ثبت شد
تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد؛ فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن
ورود تاکسی‌های برقی و اولین رام قطار ملی به ناوگان عمومی؛ هفته آینده
کشف ۷.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران؛ ساماندهی معتادان متجاهر
تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین تهران
پویش «سرباز وطنم» همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود
۲۶ درصد تردد‌ها در شهر تهران مربوط به سفر‌های آموزشی است
تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به تک برگ به خاطر گرفتن مالیات نیست
ضبط ویلای ۴ هزار میلیارد تومانی از متهم ردیف اول پرونده چای دبش
جریمه ۲۳۷ هزار خودرو به دلیل توقف دوبله مقابل مدارس در مهر سال گذشته