باشگاه خبرنگاران جوان - تالاب صالحیه که پیشتر فقط بر تهران و کرج اثر میگذاشت، اینبار قزوین و حتی گیلان را نیز تحت تأثیر قرار داد.
در یکی از کم سابقهترین رخدادهای گردوغبار ایرانبه ویژه در استانهای البرز، اصفهان، همدان و مرکزی فعال شدند.
این موضوع، که برخلاف تصور رایج است، نشان داد کانونهای داخلی تأثیر قابل توجهی بر کیفیت هوا دارند و گردوغبار تولید شده حتی به تهران نیز رسید.
همزمان کانونهای گردوغبار در کشورهای سوریه و عراق فعال شدند و باعث گردوغبار در شمالغرب کشور و شهرهایی مانند رشت شدند.
سپس این گرد و غبارها به سمت البرز و تهران حرکت کردند.
اکنون گردوغبار موجود ترکیبی از منشأهای داخلی و خارجی است که نشاندهنده پیچیدگی الگوهای گرد و غبار در ایران است.
پیشبینی میشود امروز و امشب نیز قزوین، تهران و کرج با گردوغبار شدید مواجه شوند.