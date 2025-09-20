سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در یکی از کم‌سابقه‌ترین رخداد‌های گردوغبار ایران، اغلب کانون‌های داخلی کشور به‌ویژه در مرکز ایران فعال شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تالاب صالحیه که پیش‌تر فقط بر تهران و کرج اثر می‌گذاشت، این‌بار قزوین و حتی گیلان را نیز تحت تأثیر قرار داد.

در یکی از کم‌ سابقه‌ترین رخدادهای گردوغبار ایرانبه ویژه در استان‌های البرز، اصفهان، همدان و مرکزی فعال شدند.

این موضوع، که برخلاف تصور رایج است، نشان داد کانون‌های داخلی تأثیر قابل توجهی بر کیفیت هوا دارند و گردوغبار تولید شده حتی به تهران نیز رسید.

هم‌زمان کانون‌های گردوغبار در کشورهای سوریه و عراق فعال شدند و باعث گردوغبار در شمال‌غرب کشور و شهرهایی مانند رشت شدند.

سپس این گرد و غبارها به سمت البرز و تهران حرکت کردند.

اکنون گردوغبار موجود ترکیبی از منشأهای داخلی و خارجی است که نشان‌دهنده پیچیدگی الگوهای گرد و غبار در ایران است.

پیش‌بینی می‌شود امروز و امشب نیز قزوین، تهران و کرج با گردوغبار شدید مواجه شوند.

برچسب ها: گرد و غبار ، گرد و خاک
