تحقیقات هاروارد نشان می‌دهد کاهش سطح لیتیوم در مغز می‌تواند آغازگر تخریب عصبی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحقیقات تازه دانشمندان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که لیتیوم، فلزی که بیشتر آن را با باتری‌ها یا درمان اختلالات خلقی می‌شناسیم، ممکن است نقش مهمی در محافظت از مغز و پیشگیری از بیماری آلزایمر داشته باشد.

به نقل از ایندیپندنت، بیماری آلزایمر حافظه را از بین برده و زندگی بیماران و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود تحقیقات فراوان، هنوز نشانه های اولیه مغزی که این بیماری را آغاز می‌کند به‌طور کامل شناخته نشده‌اند و همین امر یافتن درمان‌های مؤثر را دشوار می‌سازد.

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که لیتیوم می‌تواند نقش محافظتی در مغز ایفا کند. این فلز به طور طبیعی در مغز وجود دارد و از طریق تغذیه وارد جریان خون و سپس سلول‌های مغزی می‌شود.

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که با پیشرفت اختلال شناختی خفیف تا آلزایمر کامل، میزان لیتیوم مغز کاهش می‌یابد.

کاهش لیتیوم باعث فعال شدن بیش از حد آنزیمی به نام GSK3β می‌شود که نقش مهمی در ایجاد پروتئین‌های تاو و آمیلوئید دارد. این پروتئین‌ها با تجمع در مغز، شبکه عصبی ظریف مغز را مختل و حافظه و تفکر را آسیب می‌زنند.

مطالعات روی موش‌ها نشان داد کاهش لیتیوم سبب افزایش التهاب مغزی، از دست رفتن ارتباطات عصبی و بدتر شدن عملکرد حافظه می‌شود.

در آزمایش‌های درمانی، لیتیوم اورات که کمتر در پروتئین‌های آمیلوئید گرفتار می‌شود، توانست تجمع آمیلوئید و تاو را کاهش داده، التهاب مغز را کنترل و حافظه را بهبود بخشد.

با وجود نتایج امیدوارکننده، هنوز مشخص نیست چرا برخی افراد سطح لیتیوم مغزشان کاهش می‌یابد و آیا تغییرات رژیم غذایی یا مکمل‌ها می‌توانند از این کاهش جلوگیری کنند. پژوهش‌های بالینی آینده می‌تواند روشن کند که لیتیوم اورات تا چه حد می‌تواند از آلزایمر در انسان پیشگیری یا روند آن را کند کند.

این یافته‌ها چشم‌انداز جدیدی در پیشگیری و درمان یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های عصبی ارائه می‌دهند و اهمیت یک معدن ساده را در سلامت مغز برجسته می‌سازند.

منبع: اطلاعات آنلاین

برچسب ها: حافظه و یادگیری ، لیتیوم ، درمان آلزایمر
خبرهای مرتبط
کشف ِ قدرت شفابخشِ موسیقی: چگونه موسیقی مرز‌های پزشکی را درمی‌نوردد؟
یونجه زرد؛ گیاهی سنتی با پتانسیل مهار آنزیم کلیدی آلزایمر
نحوه خوابیدن چه راز‌هایی را در مورد سلامتی شما افشا می‌کند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ظروف مسی بهترین برای پخت، بدترین برای سلامت
سراغ آزادی را در آمریکا نگیرید
ماجرای شاعری که رهبری مشتاق دیدارش بود
هراس از درخشش نام اهل بیت‌(علیهم‌السلام) در قلب اروپا
کمبود کدام ویتامین‌ها سبب بوی بد بدن می‌شوند؟
۱۱ راز ژاپنی‌ها برای غلبه بر تنبلی
فیلم‌سازان کشورمان درباره دفاع ملی ۱۲ روزه چه کردند؟
درس‌هایی از خوراکی‌های کره جنوبی
وقتی روبات‌ها مثل شاهین‌ها پرواز می‌کنند
بهترین دعاها و اعمال بین‌الطلوعین
آخرین اخبار
لیتیوم؛ فلزی کوچک با نقشی بزرگ در مبارزه با آلزایمر
چرا صبحانه زودتر، عمر طولانی‌تر؟
چگونه همراه واقعی بیمار سرطانی باشیم؟
ملاقات با امام زمان (عج): حقیقت یا ادعای دروغین؟
حسد؛ جنگ پنهان با خدا
منطق امام علی (ع) در برابر ظلم؛ وقتی عدالت از دنیا ارزشمندتر می‌شود
ماجرای شاعری که رهبری مشتاق دیدارش بود
هراس از درخشش نام اهل بیت‌(علیهم‌السلام) در قلب اروپا
بهترین دعاها و اعمال بین‌الطلوعین
سراغ آزادی را در آمریکا نگیرید
۱۱ راز ژاپنی‌ها برای غلبه بر تنبلی
ظروف مسی بهترین برای پخت، بدترین برای سلامت
وقتی روبات‌ها مثل شاهین‌ها پرواز می‌کنند
فیلم‌سازان کشورمان درباره دفاع ملی ۱۲ روزه چه کردند؟
درس‌هایی از خوراکی‌های کره جنوبی
کمبود کدام ویتامین‌ها سبب بوی بد بدن می‌شوند؟
راز نفس کشیدن در اعماق اقیانوس فاش شد
کشف حشراتی از عصر دایناسورها در دل یک کهربا
دردِ هیجانی می‌تواند موجب شتاب‌گرفتنِ بلوغ روانیِ نوجوانان شود
هوش مصنوعی افسردگی را از چهره شما تشخیص می‌دهد
عملیاتی که جهان را جای خطرناکتری کرد
اولین متروی نیویورک؛ پروژه مخفی یا معجزه پنهان؟