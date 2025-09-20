پایگاه جامع «پویش ملی مواجهه با خبر جعلی» در مرکز ملی فضای مجازی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در راستای شناخت، مهارت افزایی و مقابله موثر با پدیده رو به گسترش اخبار جعلی، از پایگاه جامع پویش ملی اخبار جعلی رونمایی شد؛ پایگاهی که با رویکردی چندلایه، از تولید ادبیات تخصصی تا آموزش همگانی، به مرجعی ملی در عرصه سواد فضای مجازی و صیانت از حقیقت تبدیل شود.

در مراسمی با حضور آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، از پایگاه «پویش ملی مواجهه با خبر جعلی» در مرکز ملی فضای مجازی رونمایی شد. این پایگاه با هدف مواجهه پیشگیرانه با اخبار جعلی و همچنین ارتقاء سطح آگاهی عمومی در فضای رسانه‌ای کشور راه‌اندازی شده است.

این پایگاه متناسب با گروه‌های متنوع مخاطبان خود ـ شامل عموم مردم، معلمان، مربیان، خبرنگاران و علاقه‌مندان به سواد فضای مجازی ـ طراحی و با ۳ رویکرد فرهنگ‌سازی عمومی، توانمندسازی کنشگران رسانه‌ای و اجتماعی، و شبکه‌سازی فعالیت خود را شروع می‌کند.

در بخش فرهنگ‌سازی این پویش و پایگاه با تولید محتوا‌های آموزشی کاربردی، تلاش می‌کند حساسیت عمومی نسبت به پیامد‌های انتشار خبر جعلی را تقویت و راه‌های شناسایی آن را آموزش دهد.

این پایگاه به عنوان پشتیبان پویش ملی مواجهه با خبر جعلی با بهره‌گیری از قالب‌های متنوع رسانه‌ای_محتوایی همچون ویدئو، موشن‌گرافی، پادکست، اینفوگرافیک و مقالات علمی در اختیار مخاطبین قرار داده است.

همچنین در بعد توانمندسازی، بسته‌های آموزشی و منابع تخصصی برای معلمان، مربیان در نظر گرفته شده تا بتوانند در محیط‌های آموزشی و فرهنگی نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند. همچنین مبتنی بر رویکرد شبکه سازی جلسات هم افزایی کنشگران اجتماعی و رسانه در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

بخش سرگرم آموزی این پایگاه ویژه کودک و نوجوان با روش "سرگرم آموزی" تجربه‌ای جذاب، تعاملی و همیارانه را برای انتقال محتوا در نظر گرفته است.

در بسته کنشگری تدوین بیش از ۳۰ طرح درس، ویدیو‌های کمک آموزشی و پرده نگار ویژه مربیان، تدوین ۹ طرح درس، ویدیو‌های آموزشی و کاربرگ‌های کاربردی ویژه نوجوان، تدوین ۴ طرح درس ویژه آموزش انجام شده است.

به گفته صالح اصغری، مسئول مرکز سواد مجازی سازمان سراج یکی از ویژگی‌های این پایگاه، اتکای آن به پژوهش‌های علمی و منابع معتبر است؛ موضوعی که می‌تواند مبنایی برای طراحی راهبرد‌های سیاستی در حوزه آموزش سواد مجازی باشد. لازم به ذکر است محصولات مکتوب این پویش در ماه‌های آینده رونمایی خواهد شد.

لازم به ذکر است توجه به همبستگی اجتماعی، پرهیز از تقلیل گرایی مسایل پیچیده اجتماعی و رویکرد میان رشته‌ای در حوزه مواجهه با خبر جعلی مد نظر طراحان این پویش بوده است.

اصغری افزود یکی از تفاوت‌های این پویش با پویش‌های رسانه‌ای این است که در پویش‌های رسانه‌ای فعالیت کوتاه مدت و در بستر رسانه انجام می‌پذیرد، اما این پویش اجتماعی در طول سال و با تمرکز بر جذب مشارکت کلیه علاقه‌مندان و سازمان‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

هدف نهایی این پایگاه «واکسیناسیون جامعه ایرانی در برابر خبر جعلی و تربیت مخاطبانی هوشمند و نقاد از طریق توانمند سازی کنشگران اجتماعی و رسانه‌ای» است؛ جامعه‌ای که نه تنها مصرف‌کننده منفعل اطلاعات نباشد، بلکه در مسیر پاسداری از حقیقت نقشی فعال و مؤثر ایفا کند.