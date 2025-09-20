سیلوی قم با خط آهنی به طول ۱۱ کیلومتر به شبکه سراسری راه آهن متصل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل راه آهن قم در مراسم افتتاحیه طرح اتصال سیلوی قم به شبکه سراسری راه آهن که با حضور مدیر عامل شرکت راه آهن کشور برگزار شد، با بیان اینکه خط آهن اتصال سیلو به شبکه سراسری به طول یازده کیلومتر سالانه ظرفیت جابه جایی ۲۵۰ هزار تن گندم در سال را دارد گفت: این خط در مدت زمان ۸ ماه و با اعتبار ۶ هزار میلیارد ریال به شبکه سراسری راه آهن کشور متصل شده است.

مجید ارجونی افزود: اتصال سیلوی قم به راه آهن سراسری از نظر پدافند غیر عامل اتفاق مهمی است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی شهر قم دارد.

همچنین در سفر مدیر عامل شرکت راه آهن کشور به قم، تفاهم‌نامه اتصال شهرک شکوهیه قم به راه آهن سراسری میان استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی و راه آهن کشور نیز منعقد شد.

جبارعلی ذاکری گفت: این خط آهن در ۱۰ کیلومتر ساخته خواهد شد و هزینه سرمایه گذاری مشترک هم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است و این خط ظرفیت جابه جایی یک میلیون تن بار از استان قم به شبکه ریلی را دارد.

وی افزود: پیش بینی شده است با تامین اعتبار اتصال شهرک شکوهیه به خطوط ریلی کشور تا پایان سال جاری محقق شود.

مدیر عامل راه آهن کشور در نشست با کار آفرینان و صاحبان صنایع استان که در اتاق بازرگانی و صنایع قم برگزار شد، حمل ونقل ریلی حومه‌ای را از اولویت‌های کشور عنوان کرد و افزود: قرار است قطار حومه‌ای در استان‌های تهران، شیراز، تبریز، اهواز و قم تعریف شود تا بتواند تردد مسافران را انجام دهد و امسال این طرح آغاز خواهد شد.

ذاکری افرود: استان قم بستر مناسبی برای قطار حومه شهری دارد و با تقویت زیر ساخت‌ها و با ایجاد ایستگاه می‌تواند قطار عبور کند و ایستگاه راه آهن قم به ایستگاه عملیاتی قطار حومه‌ای تبدیل شود.

وی تاکید کرد راه آهن قم باید پوست اندازی کند و از راه آهن مسافری به راه آهن باری- مسافری تبدیل شود و بازدهی آن افزایش یابد.

جبار علی ذاکری با اشاره به اینکه برای بودجه سال آینده بودجه سازمان قطار حومه‌ای دیده شده است گفت: امسال طرح قطار حومه‌ای در پنج استان آغاز خواهد شد و با تخصیص اعتبار برای سال آینده با جدیت پیگیری می‌شود.

محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر ضرورت افزایش قطار‌های حومه‌ای گفت: در محور‌های قم - اراک و قم - کاشان قطار حومه ایجاد شود و در مسیر قم - تهران هم افزایش تعداد قطار و ارتقای کیفیت قطار حومه‌ای یکی از مطالبات مهم مردم از شرکت راه آهن است.

گفتنی است قطار حومه‌ای نوعی قطار ریلی است که برای جابه‌جایی مسافران میان شهر‌های نزدیک و مناطق حومه‌ای طراحی شده است. سفر با قطار حومه‌ای یکی از بهترین گزینه‌ها برای جابه‌جایی سریع، ایمن و مقرون به صرفه میان شهر‌های نزدیک به هم است.

منبع:صدا و سیما