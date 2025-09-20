باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امدادونجات هلال‌احمر اعلام کرد: همزمان با هشدار نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش باران، تگرگ، رعدوبرق و احتمال بارش برف در ارتفاعات طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ شهریور، نیروهای عملیاتی و تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر در استان‌های گلستان، مازندران، اردبیل، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

هموطنان باید از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت نیاز با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس بگیرند.