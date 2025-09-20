سازمان امدادونجات هلال‌احمر اعلام کرد: با هشدار نارنجی سازمان هواشناسی در ۶ استان شمالی و شمال‌غربی کشور، نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امدادونجات هلال‌احمر اعلام کرد: همزمان با هشدار نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش باران، تگرگ، رعدوبرق و احتمال بارش برف در ارتفاعات طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ شهریور، نیروهای عملیاتی و تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر در استان‌های گلستان، مازندران، اردبیل، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

هموطنان باید از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت نیاز با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس بگیرند.

برچسب ها: آماده باش هلال احمر ، هشدار سیل
خبرهای مرتبط
هشدار سطح نارنجی برای هفت استان
تشکیل جلسه ستاد اضطراری هلال احمر/ آماده‌باش ۷۰ هزار نیروی تخصصی برای امدادرسانی
آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی هلال احمر در ۱۵ استان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد؛ فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن
ضبط ویلای ۴ هزار میلیارد تومانی از متهم ردیف اول پرونده چای دبش
واریز اعتبار کالابرگ دهک‌های ۴ تا ۷؛ امروز
تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به تک برگ به خاطر گرفتن مالیات نیست
راه‌اندازی پلتفرم جامع خدمات خودرویی/ خرید اینترنتی خودرو امن‌تر می‌شود
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز تهران» ثبت شد
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت پرحجم و سنگین است
کشف ۷.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران؛ ساماندهی معتادان متجاهر
تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین تهران
آخرین اخبار
آماده‌باش هلال‌احمر در ۶ استان همزمان با هشدار وقوع سیل
وقوع نادرترین رویداد گردوغبار در کشور
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) طلای مدیریت پروژه را تصاحب کرد
کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال
ظرف چند سال آینده کشور در حوزه محصولات پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد
راهکار مقابله با اضطراب فرزند در روز‌های نخست ورود به مدرسه + فیلم
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
جمع‌آوری داربست‌های پاساژ علاءالدین توسط شهردارى پس از ۳ سال
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
کلاهبرداری سایبری با ترفند فروش لوازم‌التحریر و سرویس مدارس
ایمنی و روان‌سازی ترافیک؛ اولویت‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
توصیه پلیس راهور به رانندگان سرویس‌های مدارس + فیلم
آمار مرگ و میر‌های عابران پیاده در تصادفات جاده‌ای + فیلم
اجرای طرح پلیس مهر برای استقبال از دانش‌آموزان
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۴
اعمال محدودیت زمانی تردد برای ناوگان باری در دو هفته نخست مهرماه
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهر تهران با محوریت طرح استقبال از مهر و بازگشایی مدارس
تا پایان دولت چهاردهم محرومیت آموزشی در استان تهران برطرف می‌شود
۱۴ مهر در تقویم رسمی کشور به نام «روز تهران» ثبت شد
تاکسی بانوان رسما آغاز به کار کرد؛ فعالیت بیش از ۱۳۰۰ تاکسیران زن
ورود تاکسی‌های برقی و اولین رام قطار ملی به ناوگان عمومی؛ هفته آینده
کشف ۷.۵ تن مواد مخدر از ابتدای سال در تهران؛ ساماندهی معتادان متجاهر
تصادف منجر به فوت در بزرگراه شهید زین الدین تهران
پویش «سرباز وطنم» همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود
۲۶ درصد تردد‌ها در شهر تهران مربوط به سفر‌های آموزشی است
تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به تک برگ به خاطر گرفتن مالیات نیست
ضبط ویلای ۴ هزار میلیارد تومانی از متهم ردیف اول پرونده چای دبش
جریمه ۲۳۷ هزار خودرو به دلیل توقف دوبله مقابل مدارس در مهر سال گذشته