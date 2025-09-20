باشگاه خبرنگاران جوان - سرمربی تیم فوتبال پیکان پیش از بازی برابر استقلال در هفته چهارم لیگ برتر، در نشست خبری حضور یافت و گفت: قبل از اینکه وارد بحث فنی شوم، می‌خواهم چند گله داشته باشم. نه به خاطر اینکه فردا بازی داریم فضا را به سمتی ببریم که نفع ببریم، ولی من در دو بازی به راحتی کارت زرد گرفتم و از بازی قبل محروم بودم و نتوانستم این گله‌مندی را داشته باشم. به ما خیلی راحت کارت داده می‌شود، شاید به این خاطر که پیکان کم هوادار است. در تیم‌های دیگر به راحتی کارت نمی‌دهند ولی ما خیلی معمولی کارت گرفتیم و خودم نمی‌دانم چطور در بازی با استقلال خوزستان محروم شدم و در بازی قبل کنار تیمم نبودم.

وی افزود: اگر هفته گذشته چنین نتیجه‌ای برای این تیم رقم خورد (شکست ۷ بر یک مقابل الوصل)، نمونه‌های مشابه آن را در فوتبال دنیا دیدیم. برزیل در خانه خودش هفت گل از آلمان خورد. در لیگ خودمان هم تراکتور مقابل استقلال با همین نتیجه شکست خورد ولی در هفته‌های بعد جبران کرد. این طبیعت فوتبال است. اینکه مدیریت باشگاه و بازیکنان درس بگیرند و قوی‌تر ظاهر شوند را قطعاً در بازی فردا خواهیم دید. می‌دانیم استقلال فردا دنبال جبران خواهد بود. ما هم تمام بحث‌های فنی و انگیزشی‌مان روی همین بُعد بوده است که بسیار بازی سختی خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال پیکان همچنین خاطر نشان کرد: ما هم در این چند هفته ثابت کردیم که چه توانایی خاصی داریم، آنهم با یک بودجه حداقلی. شاید هزینه خرید یک بازیکن استقلال به اندازه کل بودجه پیکان باشد. این چیزی است که من شنیدم و فکر می‌کنم درست باشد. ما هم تیم پیکان هستیم و خودمان را ثابت کردیم. مانند گذشته که تیم‌های من هجومی بازی می‌کردند، باز هم همان استراتژی را خواهیم داشت و از دقیقه یک بازی هجومی و رو به بالا بازی خواهیم کرد. ان‌شاءالله بچه‌ها هم این موضوع را بدانند. فردا این فرصت هست که خودشان را بیشتر به فوتبال ایران معرفی کنند، ولی با عمل نه با حرف.

دقیقی در پاسخ به این پرسش که در گذشته چندین بار گزینه سرمربیگری استقلال بوده و این موضوع چقدر روی انگیزه او تأثیرگذار است، تصریح کرد: قطعاً آرزوی هر مربی رشد در فوتبال است و اینکه بتواند در جایی با فراغ بال و با حضور تماشاگران و بودجه خوب تیم خوبی ببندد. در این چند سال که این موضوع قسمت من نبوده است ولی دنبال این هستم که بتوانم توانایی‌هایم را در جایی نشان دهم. در این دو سه سال هم همیشه همین بحث بوده است ولی به این راحتی فرصت نمی‌دهند. تا مربی ایرانی جواب نمی‌دهد به دنبال گزینه خارجی می‌روند. گزینه خارجی هم خراب می‌شود و بعد دنبال گزینه‌هایی می‌روند که قبلاً امتحان شدند. این هم مختص باشگاه استقلال نیست. نمونه آن را در باشگاه‌های دیگر می‌بینیم. فکر می‌کنم با شرایط سنی که در این چند سال داشتم و موفقیت‌هایی که به دست آوردم، می‌شد که فرصت داده شود. نمی‌خواهم واژه مافیا را به کار ببرم ولی یک مقدار کار سخت است. همان زمانی هم که این بحث شد خیلی زود در نطفه خفه شد و فرصتی برای بحث درباره این موضوع ایجاد نشد.

وی درباره تیم خود نیز توضیح داد: در کار فنی اولین امر موفقیت نظم است. در تیم هم نظم نمایان است. معنای واقعی تیم این است که در تمامی ابعاد نظم داشته باشید. به دنبال این هستیم که این تیم بودن را از شروع تا پایان فصل داشته باشیم. رقابت از همه لحاظ نابرابر است، ولی همه چیز به نظر من پول نیست. این قول را می‌دهم که از دقیقه یک، بازی پُر فشاری انجام دهیم. ممکن است نتیجه هم نگیریم، ولی تا حالا ضدفوتبال بازی نکردیم. این را هم ادامه می‌دهیم تا زمانی که بتوانیم موفقیت‌های بیشتری به دست بیاوریم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان راجع به کار کردن با بازیکنان جوان تیمش و عملکرد خوب آنها زیر نظر او، اظهار داشت: فکر می‌کنم شرایط سنی خودم طوری است که بیشتر و بهتر می‌فهمم که باید در فوتبالی که منابع مالی زیادی ندارید، ریسک کنید. در مورد جوانان تیم‌مان هم که سن‌شان بین ۱۸ تا ۲۱ است، وقتی منابع مالی محدود دارید باید ریسک کنید و زمان بگذارید تا جوانان را به شرایط خوبی برسانید. خیلی سعی کردم با این عزیزان دوست باشم، در حالی که در کار خیلی پرفشار عمل می‌کنیم. وقتی محدودیت داشته باشید باید از این محدودیت به‌عنوان یک فرصت استفاده کنید.

دقیقی در مورد کیفیت بد زمین‌های چمن در فوتبال ایران گفت: به نظرم این مشکل فقط در ابعاد فدراسیون و وزارت ورزش نیست و باید نگاهی فراتر از این در سطح هیئت دولت داشته باشند. نمی‌شود ادعا داشته باشیم لیگ حرفه‌ای داریم و در آسیا حرفی برای گفتن داریم، ولی نیاز اولیه یک فوتبال را نداشته باشیم. به نظرم در حال حاضر این خجالت‌آور است. باید در جلسات سران کشور هر چه سریع‌تر بودجه خاص یا تفکری ویژه داشته باشند که این خیلی کمک می‌کند. در شرایطی قرار داریم که باید رضایت‌مندی را در بین مردم و هواداران فوتبال ایجاد کنیم. یکی از فضا‌هایی که می‌تواند در حال خوش مردم تأثیرگذار باشد، فوتبال است. این را نباید از مردم بگیریم. به اعتقادم اگر نگاهی فراتر از ورزش به فوتبال داشته باشیم می‌توانیم خیلی موفق‌تر باشیم. زمین‌ها که کیفیت ندارد. ما هم طوری شدیم که فقط زورشان به ما می‌رسد و می‌گویند فلان جا بازی کن و ما هم می‌گوییم چشم.

منبع: برنا