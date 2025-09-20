باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی در مرحله نیمه نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی با نتیجه ۱۰ بر صفر دانیل آگایف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.