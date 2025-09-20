شهردار کلان‌شهر شیراز از آماده‌سازی مسیر جدید و کاملاً انسان‌محور و بدون خودرو برای دسترسی پیاده و دوچرخه‌سواری شهروندان به بام سبز شیراز از سمت بلوار شهید چمران و شهرک منصورآباد خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن اسدی در حین بازدید از مجموعه عظیم طبیعی-فراغتی بام سبز، ارتفاعات شیراز را از دارایی‌های بسیار گران‌قدر این کلان‌شهر خواند و اظهار داشت: در راستای بازدید‌های مستمر عمرانی، امروز از ارتفاعات بام سبز که بر کمربندی اکبرآباد، شهرک‌های جوادیه، رکن‌آباد و باغات چمران اشراف دارد، بازدید داشتیم. 

او با اشاره به تعریف پروژه‌های مختلف انسان‌محور در بام سبز، جزئیات مسیر‌های جدید را این‌گونه تشریح کرد: پروژه دسترسی از سمت بلوار شهید چمران و شهرک منصورآباد، شامل مسیر‌های ویژه پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، سکو‌های نشیمن، سرویس‌های بهداشتی و روشنایی و نورپردازی در طول مسیر خواهد بود. 

سکاندار مدیریت شهری شیراز تأکید کرد: این مسیر‌ها به طور کامل غیرخودرویی و تنها برای تردد عابران و دوچرخه‌سواران طراحی شده‌اند تا آرامش و امنیت کامل برای شهروندان فراهم شود. 

اسدی، پیاده‌روی و کوهنوردی را از علایق مردم شیراز دانست و افزود: هدف ما فراهم کردن امکاناتی برای فراغت و ورزش شهروندان است که نشاط و سلامتی جسمی و روحی آنان را ارتقاء دهد و این پروژه پس از بهره‌برداری، به فضایی بسیار دیدنی و مفرح تبدیل خواهد شد که از برخی نقاط آن می‌توان کل شهر شیراز را به صورت ۳۶۰ درجه نظاره‌گر بود. 

شهردار شیراز با بیان اینکه زیرسازی مسیر‌های جدید بام سبز شیراز انجام شده، ابراز امیدواری کرد که با تکمیل کار‌های روسازی، فاز اول این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد. 

او گفت: این پروژه بخشی از بوستان ۴۰۰۰ هکتاری تعریف‌شده در بام سبز شیراز است. 

گفتنی است، هم‌اکنون بسیاری از شهروندان از مسیر‌های موجود از سمت شهرک‌های جوادیه و رکن‌آباد برای دسترسی به این منظره بی‌نظیر استفاده می‌کنند.

منبع: شهرداری شیراز

نفس‌های تازه بر بام شیراز؛ مسیر‌های سبز برای شهروندان
