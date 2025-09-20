باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «خط خطی» با هدف پرداختی متفاوت به موضوعات سیاسی و اجتماعی، در قالب طنز روانه آنتن شبکه افق میشود.
این مجموعه به تهیهکنندگی سید رسول حسینی نواز و کارگردانی علیرضا سوادکوهی ساخته شده و ناصر جوادی، امیرحسین گلزاری، امیرعلی حیدری و عرفان قاسمیزاده نویسندگی آن را برعهده داشتهاند. سایر عوامل: مدیر تولید: علیرضا شفیعی؛ مدیر تصویربرداری: علی شاملو؛ فیلمبرداران: حسین رستمی، امیرعلی جمور، علیرضا الماسی؛ صدابردار: محمدعلی نقدی؛ نورپرداز: علی خدایی.
شما میتوانید روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۲۱، بیننده «خط خطی» از قاب افق باشید.